Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली सुधार, रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा फिसला, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा भाव

Gold Rate Today, March 04, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में पिछले कई दिनों से जारी तूफानी बढ़त पर आज, बुधवार (4 मार्च 2026) को थोड़ा विराम लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मामूली गिरावट के बाद घरेलू बाजार में भी सोने के भाव अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर (Historic Peak) से थोड़ा नीचे आए हैं. गुडरिटर्न्स वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत में 10 रुपये की मामूली कमी देखी गई, जिसके बाद यह 1,67,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

सोने के ताजा रेट

आज सुबह घरेलू बाजार में सोने के भाव स्थिर लेकिन सतर्क रुख के साथ खुले. विभिन्न शुद्धता के अनुसार कीमतें इस प्रकार हैं:

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): 16,761 रुपये प्रति ग्राम या 1,67,610 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): इसे 'ज्वेलरी गोल्ड' भी कहा जाता है, इसकी कीमत 15,364 रुपये प्रति ग्राम या 1,53,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

18 कैरेट सोना (हीरे जड़ित आभूषणों के लिए): यह 12,571 रुपये प्रति ग्राम या 1,25,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (4 मार्च, 2026)

भारत के अलग-अलग शहरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर रहता है. महानगरों के भाव नीचे दिए गए हैं:

शहर 22K सोना (प्रति 10 ग्राम) 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) मुंबई 1,53,640 रुपये 1,67,610 रुपये दिल्ली 1,53,790 रुपये 1,67,760 रुपये चेन्नई 1,54,640 रुपये 1,68,700 रुपये कोलकाता 1,53,640 रुपये 1,67,610 रुपये बेंगलुरु 1,53,640 रुपये 1,67,610 रुपये अहमदाबाद 1,53,690 रुपये 1,67,660 रुपये

बाजार के उतार-चढ़ाव और वैश्विक कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू बाजार में यह मामूली गिरावट अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड में आए सुधार का नतीजा है, जो हाल ही में 5,300 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया था. पिछले चार दिनों की भारी तेजी के बाद इसे एक 'टेक्निकल पुलबैक' माना जा रहा है. हालांकि, मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे तनाव और अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण सोने में निवेश की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है.

निवेशकों के लिए संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि 1,65,000 रुपये का स्तर सोने के लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है. यदि कीमतें ऊपर जाती हैं, तो 1,72,000 रुपये पर प्रतिरोध (Resistance) देखने को मिल सकता है. भारत में शादियों का सीजन जारी होने के कारण स्थानीय मांग बनी रहेगी, जो वैश्विक अस्थिरता के बावजूद कीमतों को बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने देगी.