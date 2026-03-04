Delhi Liquor Policy: दिल्ली में होली पर ड्राई डे खत्म, शराब की दुकानें खुलने पर सियासी घमासान, AAP ने पूछा- अब कहां हैं ED और CBI?

(Photo : X)

Delhi Liquor Policy: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल होली (4 मार्च 2026) के अवसर पर एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने होली को 'ड्राई डे' की सूची से बाहर कर दिया है, जिसके बाद आज दिल्ली की सभी शराब की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी. सरकार के इस फैसले ने राजधानी की राजनीति में उबाल ला दिया है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया है.

पुरानी परंपरा का अंत

दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, शहर की 750 से अधिक अधिकृत शराब की दुकानें आज सामान्य दिनों की तरह संचालित होंगी. पिछले कई दशकों से दिल्ली में होली पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (ड्राई डे) रहता था. विभाग का तर्क है कि इस फैसले से त्योहार के दौरान अवैध शराब की बिक्री और पड़ोसी राज्यों से होने वाली तस्करी पर लगाम लगेगी, जिससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी. यह भी पढ़े: Happy Holi 2026: पटना के गांधी मैदान में मंत्री रामकृपाल यादव का देसी अंदाज, ढोल की थाप पर समर्थकों के साथ जमकर थिरके; देखें VIDEO

ED-CBI पर AAP का तीखा हमला

आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. पार्टी ने इसे 'असली शराब घोटाला' बताते हुए आरोप लगाया कि रेखा गुप्ता सरकार ने शराब माफियाओं को करोड़ों रुपये कमाने की खुली छूट दे दी है.

AAP नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब दिल्ली की सुरक्षा और सामाजिक माहौल को दांव पर लगाया जा रहा है, तो अब ED और CBI के 'सुपर एक्टिव' अधिकारी कहां हैं? क्या अब इन एजेंसियों को कोई घोटाला नजर नहीं आ रहा?" पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक हितों के लिए नियमों को बदला गया है और अब जांच एजेंसियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं.

सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी भीड़

सरकार के इस फैसले का लाभ दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पास रहने वाले लोगों को मिल रहा है. पहले ड्राई डे के कारण लोग शराब के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते थे, लेकिन अब दिल्ली में दुकानें खुली होने से भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. प्रशासन को उम्मीद है कि इस एक दिन की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होगा.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

होली पर शराब की दुकानें खुली रहने के कारण दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. शहर के 134 से अधिक प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है. हुड़दंग और 'ड्रंक एंड ड्राइव' के मामलों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग किया जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहार की शांति भंग करने वालों और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी.