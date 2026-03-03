Nothing Phone 4a Launch: भारत में 5 मार्च को लॉन्च होगी Nothing Phone 4a सीरीज, संभावित कीमत और फीचर्स का खुलासा

Nothing Phone 4a Series Image (Photo Credits: Nothing)

लंदन की प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनी 'Nothing' अपनी बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन सीरीज, Nothing Phone 4a, को 5 मार्च को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. कंपनी इस लॉन्च के जरिए अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है. हालांकि आधिकारिक तौर पर मानक मॉडल (Phone 4a) के डिजाइन और हार्डवेयर को टीज किया गया है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों और लीक रिपोर्ट्स का दावा है कि कंपनी एक 'Pro' मॉडल से भी पर्दा उठा सकती है. यह सीरीज विशेष रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

'प्रो' मॉडल और खास डिजाइन की चर्चा

Nothing अपने पारदर्शी (transparent) डिजाइन और 'ग्लिफ इंटरफेस' (Glyph interface) के लिए जानी जाती है. आगामी Phone 4a सीरीज में भी यह सिग्नेचर स्टाइल बरकरार रहेगा. हालांकि, 'प्रो' मॉडल को लेकर खबरें हैं कि इसमें एक "पोलराइजिंग" डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो ब्रांड के पुराने मॉडल्स से थोड़ा अलग होगा. इसमें रियर पैनल पर एलईडी लाइट्स का नया सेटअप मिलने की उम्मीद है, जिसे 'Glyph Bar' कहा जा रहा है.

संभावित कीमत और वेरिएंट्स

टिपस्टर देबायन रॉय के अनुसार, भारत में Nothing Phone 4a की शुरुआती कीमत 31,199 रुपये (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) हो सकती है. इसके अलावा यह फोन 8GB+256GB और 12GB+256GB वेरिएंट्स में भी आ सकता है.

वहीं, प्रीमियम Phone 4a Pro की कीमत लगभग 40,000 रुपये के आसपास रहने का अनुमान है. यदि इन कीमतों की तुलना पिछले साल के मॉडल्स से करें, तो यह एक महत्वपूर्ण उछाल है. पिछले साल Phone 3a को 22,999 रुपये और 3a Pro को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था.

परफॉरमेंस और कैमरा अपग्रेड

इस बार कंपनी मिड-रेंज सेगमेंट में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर अपना रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक:

प्रोसेसर: मानक मॉडल में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है.

स्टोरेज: बेहतर स्पीड के लिए UFS 3.1 स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा.

डिस्प्ले: 6.7-इंच की AMOLED डिस्प्ले जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट हो सकता है.

बैटरी: 5,400mAh की बड़ी बैटरी के साथ 50W की फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट.

कैमरा विभाग में भी बड़े बदलाव की संभावना है. लीक हुई जानकारी के अनुसार, इसमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है, जो 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम की सुविधा देगा. यह फीचर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इस बजट रेंज में एक बड़ा आकर्षण बन सकता है.