VIDEO: फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय ने ग्राहक से मांगे 500 रूपए, नहीं देनें पर फोन पर डेंट मारने की दी धमकी, वीडियो आया सामने

Viral Video: ऑनलाइन डिलीवरी (Online Delivery) बॉय के कई वीडियो सामने आते है. जिसमें वे ग्राहक के साथ बदसलूकी करते है. ऐसा ही एक वीडियो (Video) अब बादशाहपुर से सामने आया है.इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने फ्लिपकार्ट (Flipkart) डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाया की उसने 500 रूपए की मांग की और नहीं देने पर फोन पर डेंट मारने की धमकी दी. इसका वीडियो इस यूजर सोशल मीडिया (Social Media) पर भी शेयर किया है.वीडियो में एक ग्राहक फ्लिपकार्ट एजेंट से नया फोन एक्सचेंज करने की प्रक्रिया के दौरान बात करता दिख रहा है.

ग्राहक के मुताबिक़ डिलीवरी बॉय ने पुराने फोन में 'फॉल्ट' बताकर एक्सचेंज करने से इनकार कर दिया और 500 रूपए की अतिरिक्त मांग की.जब ग्राहक ने पैसे देने से मना किया तो एजेंट ने धमकी दी ,'नहीं दोगे तो नए फोन पर डेंट मार दूंगा. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 'infobazzarnet' नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Lucknow: पहले फ्लोर पर सामान पहुंचाने से मना करने पर डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई, लखनऊ का वीडियो आया सामने; VIDEO

फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की बदसलूकी

View this post on Instagram A post shared by Info Bazzar Net (@infobazzarnet)

ग्राहक ने पैसे देने से किया इनकार

दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद होता है और ग्राहक ने शांत रहकर एजेंट को पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे बाहर जाने को कहा.बताया गया कि एजेंट बादशाहपुर क्षेत्र से था और उसने ग्राहक (Customer) से कहा, 'कस्टमर की तरह बिहेव करो.इस पर ग्राहक ने पलटकर जवाब दिया 'तुम डिलीवरी करने आए हो, ड्रामा करने नहीं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद हजारों यूजर्स कमेंट किए है. कई लोगों ने बताया कि उनके साथ भी मोबाइल एक्सचेंज के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां एजेंट्स जानबूझकर पुराने फोन में 'डिफेक्ट' बताकर अतिरिक्त पैसे मांगते हैं.कुछ लोगों ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने डर या भ्रम में पैसे दे दिए थे, जबकि कई यूजर्स ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में तुरंत ऑर्डर कैंसिल करें या शिकायत दर्ज करें.