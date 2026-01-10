IND vs NZ 1st ODI Match: पहले वनडे मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें, अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम के खिलाफ मचा सकते हैं तांडव

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ODI Series: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानि 11 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वडोदरा (Vadodara) के बीसीए स्टेडियम (BCA Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो गया हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GG-W vs UPW-W 2nd Match Prediction: नवी मुंबई में आज गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वारियर्स के बीच खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट में एक बार फिर भिड़ंत होने जा रही है. तीन मैचों की सीरीज का आगाज 11 जनवरी को वडोदरा में होगी. दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में होगा. हाल के दिनों में वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है. चलिए उन खिलाड़ियों पर नजर डाल लेते हैं जो सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली के हैं कमाल के आंकड़े

टीम इंडिया की बल्लेबाजी के स्तंभ विराट कोहली ने अलग-अलग परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खूब परेशान किया है, लेकिन घरेलू मैदानों पर विराट कोहली का प्रदर्शन और भी खास रहा है. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत में खेले गए 18 वनडे मैचों में 74.80 की शानदार औसत से 1,122 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 98.85 की रही है. इस मामले में कोई भी अन्य बल्लेबाज 900 रन का आंकड़ा तक नहीं छू सका है.

धमाकेदार के फॉर्म में हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस सीरीज में दुनिया के बतौर नंबर-1 बल्लेबाज उतरेंगे. पिछले साल वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. साल 2025 में खेले गए 14 वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने 50 की औसत से 650 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे. रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 100.46 की रही. खास बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था.

मोहम्मद सिराज करना चाहेंगे शानदार वापसी

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अक्टूबर 2025 के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. मोहम्मद सिराज नई गेंद से स्विंग और धारदार गेंदबाजी के दम पर वनडे क्रिकेट में अपनी मजबूत पकड़ दोबारा साबित करना चाहेंगे. मौजूदा 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में सिराज शानदार लय में नजर आए हैं, जहां मोहम्मद सिराज ने तीन मैचों में सात विकेट चटकाए हैं. ऐसे में मोहम्मद सिराज इस सीरीज में बेहतरीन लय और आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे.

डेवोन कॉनवे पर होंगी सबकी निगाहें

कई बड़े बल्लेबाजों की गैरमौजूदगी की वजह से डेवोन कॉनवे को टीम इंडिया के खिलाफ टॉप आर्डर में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां निभानी होंगी. सभी प्रारूप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले डेवोन कॉनवे का भारत में औसत 43.91 का है, जबकि उनकी स्ट्राइक रेट 105.82 की रही है. वनडे क्रिकेट में डेवोन कॉनवे के बल्ले से भारत में कुल 527 रन निकले हैं. पिछले साल डेवोन कॉनवे ने वनडे में 369 रन 46.12 की औसत से बनाए थे.

भारतीय गेंदबाजों को डेरिल मिचेल से बचना होगा

डेरिल मिचेल ने साल 2025 में वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. 17 मैचों में डेरिल मिचेल ने 54.35 की औसत से 761 रन बनाए. डेरिल मिचेल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर रहे. भारत में खेले गए वनडे मैचों में भी डेरिल मिचेल का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा, जहां उन्होंने 53.27 की औसत और 107.91 के स्ट्राइक रेट से 586 रन बनाए. डेरिल मिचेल की निरंतरता और घरेलू परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता उन्हें सीरीज में खतरनाक बल्लेबाज बनाती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.