Rohit Sharma On ODI World Cup 2027: आगामी वनडे वर्ल्ड कप खेलने को हैं तैयार रोहित शर्मा, कहा- देश के लिए ट्रॉफी जीतना ही एकमात्र लक्ष्य

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rohit Sharma On ODI World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट के 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने अपने भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. टी-20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित अब अपना पूरा ध्यान 50 ओवर के फॉर्मेट पर केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका अगला मिशन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला 2027 वनडे वर्ल्ड कप है.

50 ओवर का वर्ल्ड कप ही क्रिकेट का शिखर है

एक हालिया आईसीसी (ICC) इवेंट के दौरान रोहित ने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, "मैं निश्चित रूप से 2027 वर्ल्ड कप में जाना चाहता हूं और अपने देश के लिए वह ट्रॉफी जीतना चाहता हूं. मैं 50 ओवर का वर्ल्ड कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं. जब मैं बच्चा था, तब न टी-20 था और न ही IPL. यह क्रिकेट का वह शिखर है जो हर चार साल में आता है."

रोहित ने आगे कहा कि वह उस सुनहरी ट्रॉफी को हासिल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ कड़ी मेहनत करेंगे. बता दें कि रोहित ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी-20 इंटरनेशनल से और पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

बीसीसीआई का नया कॉन्ट्रैक्ट: ग्रेड-B में पहुंचे रोहित और विराट

बीसीसीआई ने हाल ही में खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं.

A+ कैटेगरी खत्म: बोर्ड ने 7 करोड़ रुपये वाली A+ कैटेगरी को पूरी तरह हटा दिया है.

रोहित-विराट ग्रेड-B में: केवल एक फॉर्मेट (वनडे) में खेलने के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब ग्रेड-B में रखा गया है.

इन खिलाड़ियों का जलवा: जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा को ग्रेड-A में बरकरार रखा गया है.

कुल अनुबंध: बोर्ड ने कुल 30 पुरुष और 21 महिला क्रिकेटरों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह दी है.

40 की उम्र और फिटनेस की चुनौती

साल 2027 का वर्ल्ड कप शुरू होने तक रोहित शर्मा की उम्र 40 साल हो जाएगी. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रोहित जिस तरह की बल्लेबाजी फॉर्म में हैं, अगर वह अपनी फिटनेस पर काम करना जारी रखते हैं, तो वह टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर एक बार फिर गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. फिलहाल, रोहित शर्मा का पूरा फोकस 2027 के वर्ल्ड कप रोडमैप पर टिका है.