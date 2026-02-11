Abhishek Sharma Hospitalised: स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती, नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना संदिग्ध, जानें क्या हुआ?

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे और आक्रामक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले अभिषेक को पेट में गंभीर संक्रमण के चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गुरुवार, 12 फरवरी को होने वाले इस मैच में उनकी भागीदारी पर अब काले बादल मंडरा रहे हैं.

अस्पताल में चल रही है जांच

बीसीसीआई (BCCI) के सूत्रों के अनुसार, अभिषेक पिछले दो दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन हैं. डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी मिलेगी, लेकिन टीम प्रबंधन उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिषेक अमेरिका के खिलाफ हुए पहले मैच से पहले ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और मैदान पर उतरने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई थी.

टीम इंडिया के लिए दोहरा संकट

अभिषेक शर्मा की अनुपस्थिति टीम के बल्लेबाजी क्रम को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मैच में शून्य पर आउट होने के बाद फील्डिंग भी नहीं की थी, उनकी जगह संजू सैमसन ने सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान संभाला था.

टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशेट ने मीडिया से बातचीत में कहा, "अभिषेक के पेट में अभी कुछ समस्या है. हमें उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका अगला मैच खेलना मुश्किल लग रहा है."

संजू सैमसन को मिल सकता है मौका

अगर अभिषेक शर्मा गुरुवार तक पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना लगभग तय है. सैमसन ने मंगलवार को नेट सत्र में काफी समय बिताया और वह सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहे हैं. टीम प्रबंधन की प्राथमिकता अभिषेक को 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले के लिए पूरी तरह फिट करने की है.

नामीबिया के खिलाफ भारत की रणनीति

भारत ने अपने शुरुआती मैच में अमेरिका को 29 रनों से हराकर जीत के साथ आगाज किया है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया नामीबिया के खिलाफ अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को देखते हुए भारत एक संतुलित एकादश के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी में है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर की वापसी और जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी नजरें टिकी होंगी.