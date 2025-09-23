Flipkart Big Billion Day 2025 में iPhone ऑर्डर हुए कैंसिल, नेटिजन्स ने कंपनी पर निकाली भड़ास; Sale को बताया Full Scam
Flipkart Big Billion Days Sale, iPhone 16 Pro (Photo Credits: Official Website)

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 सेल शुरू हो चुका है, जिसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों पर शानदार डील्स मिल रही हैं. हालांकि, इस बार यह सेल विवादों में घिर गई है, क्योंकि कई यूजर्स ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro के ऑर्डर कैंसिल होने की शिकायत की है. कई खरीदारों का कहना है कि उनके ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद भी उन्हें ऑर्डर नहीं मिले हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं.

iPhone 16 और iPhone 16 Pro के कई ऑर्डर रद्द

'बिग बिलियन डे एक बड़ा स्कैम है'

‘‘आईफोन ऑर्डर कैंसिल’’

iPhone 16 और iPhone 16 Pro मॉडल बुकिंग कैंसिल

'अचानक ऑर्डर कैंसिल हो गया’

सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया

कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, "फ्लिपकार्ट ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro के कई ऑर्डर रद्द कर दिए हैं, जबकि ऑर्डर सही तरीके से दिए गए थे." एक अन्य ने कहा, "बिग बिलियन डे पूरी तरह से एक स्कैम  है. मैंने iPhone 16 तीन बार ऑर्डर किया था और तीनों ही ऑर्डर रद्द कर दिए गए. मेरे कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी ब्लॉक कर दी गई है.

कुछ यूजर्स ने फ्लिपकार्ट की आलोचना करते हुए कहा कि सेल के बाद भी कीमतें वही रहीं, जिससे यूजर्स को धोखा मिला. कई लोग उन्हें इसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दे रहे हैं.

फ्लिपकार्ट के बयान का इंतजार

इस मामले पर अभी तक फ्लिपकार्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ग्राहकों को उम्मीद है कि कंपनी इस समस्या का जल्द समाधान करेगी और ऑर्डर रद्द होने का कारण स्पष्ट करेगी.