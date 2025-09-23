Flipkart Big Billion Day 2025 में iPhone ऑर्डर हुए कैंसिल, नेटिजन्स ने कंपनी पर निकाली भड़ास; Sale को बताया Full Scam

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज़ सेल 2025 सेल शुरू हो चुका है, जिसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों पर शानदार डील्स मिल रही हैं. हालांकि, इस बार यह सेल विवादों में घिर गई है, क्योंकि कई यूजर्स ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro के ऑर्डर कैंसिल होने की शिकायत की है. कई खरीदारों का कहना है कि उनके ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद भी उन्हें ऑर्डर नहीं मिले हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं.
iPhone 16 और iPhone 16 Pro के कई ऑर्डर रद्द
Flipkart has allegedly cancelled multiple iPhone 16 and iPhone 16 Pro orders that were placed last night during the Big Billion Days sale.
Did your order also get cancelled? Share your experience below. pic.twitter.com/qvcvubrZdP
— TrakinTech (@TrakinTech) September 22, 2025
'बिग बिलियन डे एक बड़ा स्कैम है'
Big billion day is a full scam. Ordered iPhone 16 3 times and 3 times it got cancelled by the seller, blocking the credit limit of all my cards. Funny thing is I bought black membership to avoid this.@flipkartsupport @ShokeenSanchit @mrtechpedia
#bigbilliondays2025 pic.twitter.com/fRvIYVGjFA
— Rishabh Ranjan Singh (@rish_ranjan) September 22, 2025
‘‘आईफोन ऑर्डर कैंसिल’’
Big Billion Days? More like Big Billion Scam! 😡
My brother ordered an iPhone, paid, order confirmed… then CANCELLED by @Flipkart automatically.
Prices same before & after the “sale.” Billion Day = Big Fraud! 🤬 #BigBillionDay @Flipkart pic.twitter.com/9CGLnmUIMc
— ayushmitra (@ayush9196) September 22, 2025
iPhone 16 और iPhone 16 Pro मॉडल बुकिंग कैंसिल
To everyone who placed their orders for iPhone 16 and iPhone 16 Pro models via @Flipkart during the Big Billion Days Sale and have been cancelled by Flipkart now — Don’t let this thing go, please drag this nuisance company to the Consumer Forum without fail.
Yes, you will need…
— Pranay Maheshwari ✊🏼 (@itspmaheshwari) September 22, 2025
'अचानक ऑर्डर कैंसिल हो गया’
@Flipkart @flipkartsupport what nonsense is this? I ordered I phone 16 pro trusting Flipkart with my earned money, and suddenly it got cancelled from your side? And I'm not the only one who has faced this, if you can't give service then shut your business rather than scamming us pic.twitter.com/50GtjHUsJz
— Debarghya C (@DebarghyaChak17) September 22, 2025
सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया
कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. एक यूजर ने लिखा, "फ्लिपकार्ट ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro के कई ऑर्डर रद्द कर दिए हैं, जबकि ऑर्डर सही तरीके से दिए गए थे." एक अन्य ने कहा, "बिग बिलियन डे पूरी तरह से एक स्कैम है. मैंने iPhone 16 तीन बार ऑर्डर किया था और तीनों ही ऑर्डर रद्द कर दिए गए. मेरे कार्ड की क्रेडिट लिमिट भी ब्लॉक कर दी गई है.
कुछ यूजर्स ने फ्लिपकार्ट की आलोचना करते हुए कहा कि सेल के बाद भी कीमतें वही रहीं, जिससे यूजर्स को धोखा मिला. कई लोग उन्हें इसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) में शिकायत दर्ज कराने की सलाह भी दे रहे हैं.
फ्लिपकार्ट के बयान का इंतजार
इस मामले पर अभी तक फ्लिपकार्ट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ग्राहकों को उम्मीद है कि कंपनी इस समस्या का जल्द समाधान करेगी और ऑर्डर रद्द होने का कारण स्पष्ट करेगी.