Anurag Dwivedi Online Betting Case: मशहूर यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ED का बड़ा एक्शन, लैंड रोवर और BMW समेत कई लग्जरी गाड़ियां जब्त; जानें क्या हैं आरोप

अनुराग द्विवेदी (Photo Credits: Instagram/anuragxcricket)

Anurag Dwivedi Online Betting Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी (Anurag Dwivedi) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने सोमवार, 5 जनवरी 2026 को द्विवेदी की दो और महंगी लग्जरी गाड़ियां— लैंड रोवर डिफेंडर और BMW Z4—(Land Rover Defender and a BMW Z4 ) जब्त कर ली हैं.

यह कार्रवाई 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी सहित नौ अलग-अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद हुई है. यह भी पढ़ें: YouTuber अनुराग द्विवेदी के घर ED की रेड, Lamborghini Urus, BMW Z4 समेत कई लग्जरी गाड़ियां जब्त

करोड़ों की गाड़ियां और दुबई कनेक्शन

यह इस मामले में जब्ती का दूसरा बड़ा चरण है. इससे पहले दिसंबर 2025 के मध्य में हुई छापेमारी के दौरान ED ने अनुराग के पास से एक लेम्बोर्गिनी उरुस (Lamborghini Urus), एक मर्सिडीज-बेंज, फोर्ड एंडेवर और थार जैसी गाड़ियां जब्त की थीं.

नकदी और दस्तावेज: हालिया कार्रवाई में एजेंसी ने डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं.

हालिया कार्रवाई में एजेंसी ने डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं. दुबई निवेश: जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी के प्रचार से मिली 'अपराध की कमाई' (Proceeds of Crime) को हवाला चैनलों के जरिए दुबई के रियल एस्टेट में निवेश किया गया था.

सट्टेबाजी नेटवर्क में अनुराग की भूमिका

ED की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी में दर्ज एक FIR पर आधारित है. आरोप है कि सिलीगुड़ी से एक बड़ा अवैध सट्टेबाजी पैनल चलाया जा रहा था, जिसमें 'म्यूल' (Mule) बैंक खातों और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था.

प्रचार का आरोप: ED का दावा है कि अनुराग द्विवेदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लाखों दर्शकों को इन अवैध सट्टेबाजी साइट्स की ओर आकर्षित किया. हवाला लेनदेन: आरोप है कि इस प्रचार के बदले उन्हें हवाला और म्यूल खातों के माध्यम से करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया.

अब तक की कार्रवाई और कानूनी स्थिति

जांच एजेंसी ने अब तक इस मामले में करीब 27 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज या अटैच किया है. इसमें बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और बीमा पॉलिसियां शामिल हैं.

समन और गिरफ्तारी: इस मामले में अब तक तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अनुराग द्विवेदी को कई बार समन जारी किया गया है, लेकिन वह अभी तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल दुबई में रह रहे हैं.

इस मामले में अब तक तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अनुराग द्विवेदी को कई बार समन जारी किया गया है, लेकिन वह अभी तक जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल दुबई में रह रहे हैं. अदालती कार्यवाही: कोलकाता की विशेष PMLA अदालत में अगस्त 2025 में ही इस मामले की पहली चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है.

ED अब उन रियल मनी गेमिंग (RMG) कंपनियों की भी जांच कर रही है जिन्होंने अनुराग को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भुगतान किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे भी इस अवैध वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा थीं.