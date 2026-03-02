Prayagraj Junction Video: प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन पकड़ते समय फिसली महिला, कांस्टेबल ने फरिश्ता बन बचाई जान; देखें वीडियो

(Photo Credits@Shahnawazreport)

Prayagraj Junction Video: संगम नगरी के प्रयागराज जंक्शन पर रविवार शाम एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया. प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब गाड़ी संख्या 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रही थी, तभी एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में अपना संतुलन खो बैठा. यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने जानलेवा गैप की ओर गिरने लगा, लेकिन मौके पर तैनात रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) की महिला कांस्टेबल गीता की सतर्कता ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजड़ने से बचा लिया.

सेकंडों में लिया गया साहसिक फैसला

घटना के समय प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की काफी भीड़ थी. जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, कानपुर निवासी यात्री अशोक कुमार ने दौड़कर कोच में चढ़ने का प्रयास किया. इस दौरान उनका हाथ हैंडल से छूट गया और वह फिसलकर ट्रेन के साथ घिसटने लगे. वहां ड्यूटी पर तैनात 16वीं वाहिनी की महिला कांस्टेबल गीता ने जैसे ही यात्री को गिरते देखा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए चीते जैसी फुर्ती दिखाई. गीता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए यात्री को मजबूती से पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया.

महिला कांस्टेबल ने फरिश्ता बन बचाई जान

यात्री ने जताया आभार

इस हैरतअंगेज बचाव के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य यात्री और रेलवे स्टाफ दंग रह गया. सुरक्षित बचाए गए यात्री अशोक कुमार इस घटना के बाद काफी सदमे में थे. उन्होंने होश में आने के बाद महिला कांस्टेबल गीता का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा कि अगर गीता वहां नहीं होतीं, तो आज उनका बचना मुश्किल था. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के अधिकारियों और वरिष्ठ आरपीएफ कमांडेंट ने गीता की इस बहादुरी की सराहना की है.

'ऑपरेशन जीवन रक्षा' के तहत मिली सफलता

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन जीवन रक्षा' के तहत जवानों को इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित सिंह ने बताया कि कांस्टेबल गीता की तत्परता ने विभाग का मान बढ़ाया है. रेलवे प्रशासन ने इस घटना के बाद एक बार फिर यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का जोखिम न उठाएं.

सुरक्षा के लिए जरूरी निर्देश

प्रयागराज जंक्शन पर हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां आरपीएफ जवानों ने अपनी सूझबूझ से जानें बचाई हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि: