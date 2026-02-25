भारत में Ullu और Desiflix समेत 30 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन, जानें सरकार ने क्यों की यह बड़ी कार्रवाई

बैन किए गए OTT प्लेटफॉर्म की लिस्ट (Photo Credits: Pexels)

नई दिल्ली: भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (India's Ministry of Information and Broadcasting) (MIB) ने ‘अवैध’ डिजिटल सामग्री (Illegal Digital Content) के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. मंत्रालय ने हाल ही में पांच और ओटीटी (OTT) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स—MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu—को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इन प्लेटफॉर्म्स पर कथित तौर पर अश्लील और फूहड़ सामग्री परोसने का आरोप है. इस ताजा कार्रवाई के साथ ही हाल के महीनों में प्रतिबंधित किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या अब 30 हो गई है. इससे पहले जुलाई 2025 में, सरकार ने अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 25 अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया था. यह भी पढ़ें: अश्लीलता पर डिजिटल स्ट्राइक: केंद्र सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन, ALTBalaji और Ullu समेत कई नाम शामिल

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

सरकार का यह फैसला सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखने और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बने कानूनी ढांचे पर आधारित है. जांच में पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म्स IT एक्ट की धारा 67 और 67A का उल्लंघन कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील और यौन स्पष्ट सामग्री के प्रसारण को प्रतिबंधित करती है.

इसके अतिरिक्त, इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कंटेंट को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के रूप में भी चिह्नित किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, इन शो में कहानी या संदेश के नाम पर केवल नग्नता और यौन संकेत दिए जा रहे थे.

चेतावनियों के बाद भी नहीं सुधरे 'रिपीट ऑफेंडर्स'

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद की गई है. सितंबर 2024 में 25 प्लेटफॉर्म्स को नोटिस दिए गए थे और फरवरी 2025 में एक सामान्य एडवाइजरी भी जारी की गई थी.

अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ‘डोमेन हॉपिंग’ (Domain Hopping) रहा है. जांच में खुलासा हुआ कि कई प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें मार्च 2024 में ब्लॉक किया गया था, नए वेबसाइट डोमेन बनाकर दोबारा सक्रिय हो गए. कुछ सेवाओं ने जांच के दौरान आपत्तिजनक दृश्यों को हटा दिया, लेकिन बाद में फिर से 'अनएडिटेड' वर्जन अपलोड कर दिए. यह भी पढ़ें: OTT Platforms Ban: मोदी सरकार की सख्ती, 2025 में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन

किन संस्थाओं की सलाह पर लिया गया फैसला?

इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्णय एक संयुक्त प्रक्रिया का हिस्सा था. इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ कई अन्य विभागों ने चर्चा की:

गृह मंत्रालय (MHA)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

इंडस्ट्री बॉडीज (FICCI और CII)

भारत में प्रतिबंधित 30 OTT प्लेटफॉर्म्स की पूरी सूची

नीचे दी गई तालिका उन प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की जानकारी देती है जिन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है:

क्र.सं. प्लेटफॉर्म का नाम क्र.सं. प्लेटफॉर्म का नाम 1 MoodXVIP 16 Uncut Adda 2 Koyal Playpro 17 Tri Flicks 3 Digi Movieplex 18 X Prime 4 Feel 19 NeonX VIP 5 Jugnu 20 Besharams 6 Ullu 21 Hunters 7 ALTT 22 Rabbit 8 Big Shots App 23 Xtramood 9 Desiflix 24 Nufliks 10 PrimePlay 25 Mojflix 11 HotShot VIP 26 Hot Masti 12 Voovi 27 Chariot 13 Yessma 28 Kaamdev 14 Dream Films 29 Mangoo 15 Viraaye 30 G0VVIP

मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह भविष्य में भी ओटीटी इकोसिस्टम की सक्रिय निगरानी जारी रखेगा ताकि भारत के डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.