IPL 2026 Schedule: विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद जारी होगा IPL का पूरा शेड्यूल, राजीव शुक्ला ने दिया बड़ा अपडेट; VIDEO

BCCI Vice President

IPL 2026 Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के पूरे शेड्यूल का इंतजार कर रहे क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रविवार को संकेत दिया है कि यदि चुनाव आयोग आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देता है, तो बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल का शेष कार्यक्रम जारी कर देगा. चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है.

पुलिस सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था है मुख्य कारण

समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि आईपीएल के आयोजन में सुरक्षा बलों की तैनाती एक महत्वपूर्ण पहलू है. उन्होंने कहा, "अगर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज हो जाती है, तो यह हमारे लिए राहत की बात होगी. हम आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी कर सकेंगे क्योंकि पुलिस बल की उपलब्धता की जानकारी तभी स्पष्ट हो पाएगी. तारीखें आने के बाद हम पुलिस तैनाती के अनुसार मैचों के वेन्यू और समय तय कर पाएंगे."

IPL शेड्यूल को लेकर राजीव शुक्ला का बड़ा अपडेट

#WATCH | Delhi: On EC likely to announce election schedule for poll-bound states today, BCCI vice president Rajeev Shukla says, "If the schedule is announced today, it will be a relief for us. We will be able to release the complete schedule of IPL...because Police deployment… pic.twitter.com/w7xFJsJkfD — ANI (@ANI) March 15, 2026

चुनाव आयोग की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए शेड्यूल जारी करने वाला है. इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच समाप्त हो रहा है. चूंकि आईपीएल भी इसी दौरान खेला जाना है, इसलिए बीसीसीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि मैचों और चुनाव की तारीखों के बीच कोई टकराव न हो, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे.

शेड्यूल के दो चरणों में आने की उम्मीद

बीसीसीआई आमतौर पर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान आईपीएल शेड्यूल को टुकड़ों में जारी करता है. यदि आज चुनाव की तारीखें साफ हो जाती हैं, तो बोर्ड अगले कुछ दिनों में बाकी बचे मैचों की तारीखें, स्थान और समय का विवरण साझा कर देगा. राजीव शुक्ला के बयान से साफ है कि बोर्ड पूरी तरह तैयार है और केवल आधिकारिक चुनाव तिथियों का इंतजार कर रहा है.

2026 सीजन को लेकर उत्साह

आईपीएल 2026 को लेकर प्रशंसकों में पहले से ही काफी उत्साह है. इस बार कई बड़े बदलाव और नई रणनीतियों के साथ टीमें मैदान में उतरने वाली हैं. चुनावों के कारण टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जाने की कोई योजना नहीं है, बोर्ड का पूरा प्रयास है कि सभी मैच देश के विभिन्न शहरों में सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जाएं.