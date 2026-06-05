Gujarat: गुजरात में ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ तेज, 568 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gujarat: गुजरात पुलिस ने राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत अवैध रूप से रह रहे 568 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, कई जिलों में तलाशी और सत्यापन अभियान अभी भी जारी है. राज्य सरकार के मुताबिक, ये गिरफ्तारियां उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री हर्ष संघवी की निगरानी में चलाए गए समन्वित अभियान के दौरान की गईं. शुक्रवार सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 172 पुरुष, 282 महिलाएं और 114 बच्चे शामिल हैं. Gujarat: वलसाड के उमरगाम पुलिस ने सात अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया, वापस भेजा जाएगा उनके देश

लगातार बढ़ रही गिरफ्तारियों की संख्या

इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू किए गए इस अभियान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. गुजरात पुलिस ने 3 जून को 362 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेने की जानकारी दी थी. यह संख्या 4 जून को बढ़कर 501 हो गई और शुक्रवार सुबह तक 568 तक पहुंच गई. इसके अलावा, सत्यापन प्रक्रिया के तहत सैकड़ों अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

'राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं'

राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, "राज्य की सुरक्षा और शांति के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ और अनधिकृत रूप से बसने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे.

खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुआ अभियान

‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ को गुजरात पुलिस ने एक समन्वित खुफिया-आधारित अभियान के रूप में शुरू किया है. अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए टेलीकॉम विश्लेषण, तकनीकी निगरानी, मानव खुफिया जानकारी और फील्ड वेरिफिकेशन का उपयोग किया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि छापेमारी और सत्यापन अभियान शुरू होने से पहले खुफिया जानकारी और टेलीकॉम विश्लेषण के जरिए 6,200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया गया था.

ठिकानों और नेटवर्क की भी जांच

अभियान के शुरुआती चरण में बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख राजमार्गों पर जांच चौकियां स्थापित की गई थीं ताकि संदिग्ध लोग क्षेत्र छोड़कर न भाग सकें. जांच एजेंसियां उन कथित नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही हैं, जिन्होंने इन लोगों को रहने की जगह, रोजगार और दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद की हो सकती है.

राज्य सरकार के अनुसार, कई जिलों में तलाशी अभियान अभी भी जारी है और विशेष टीमें अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तथा मामले से जुड़े ठिकानों की जांच में जुटी हुई हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लागू कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अब तक का बड़ा अभियान

ताजा गिरफ्तारियों के साथ ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ गुजरात में हाल के वर्षों में अवैध प्रवास के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक बन गया है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में सत्यापन और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई और तेज की जा सकती है.