गुजरात 29 अप्रैल: वलसाड से उमरगाम पुलिस ने सात अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया है. वलसाड एसपी डॉ. करणराज वाघेला ने कहा, "एक कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछताछ की गई और छह पुरुषों और एक महिला को हिरासत में लिया गया है. वे बांग्लादेशी हैं. वे बांग्लादेश से नेपाल गए और फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुस आए. उनसे पूछताछ की जाएगी और फिर उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू होगी."

#WATCH | Valsad, Gujarat: Umargam police detained seven illegal Bangladeshi immigrants

Valsad SP Dr Karanraj Vaghela says, "Workers of a garment factory were questioned and six men and a woman have been detained. They are Bangladeshis. They went to Nepal from Bangladesh and then… pic.twitter.com/l7IfaYoH4N

— ANI (@ANI) April 29, 2025