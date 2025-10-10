वडोदरा, 10 अक्टूबर: आवारा पशुओं को पकड़ने के अभियान के दौरान दिल को झकझोर देनेवाली घटना सामने आई है. एक गाय को पकड़ने के दौरान भयभीत गाय ने वडोदरा नगर निगम (VMC) के कर्मचारी को लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. घायल कर्मचारी, महेश पटेल, वीएमसी के पशु नियंत्रण दस्ते का हिस्सा थे और एक आवारा गाय को पकड़ने के लिए तैनात किए गए थे. कार्रवाई के दौरान उनका पैर गाय के गले में बंधी रस्सी में उलझ गया. डर और घबराहट में गाय अचानक भाग खड़ी हुई और पटेल को लगभग 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गई. पटेल को तुरंत सयाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह भी पढ़ें: Viral Video: कुत्ते को देखते ही बंदर ने ढका अपना पिछवाड़ा, वीडियो देख लोग हंसी नहीं रोक पाए!

वडोदरा में बेकाबू गाय ने कर्मचारी आधा किलोमीटर तक घसीटा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)