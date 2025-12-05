Navneet Sehgal Resigns: पूर्व IAS अधिकारी नवनीत सहगल ने प्रभार भारती के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, 3 साल के कार्यकाल से पहले सेवा से मुक्त

(Photo Credits ANI)

Navneet Sehgal Resigns: उत्तर प्रदेश कैडर के 1988-बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी नवनीत सहगल ने प्रभार भारती के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है. सहगल को मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था.

दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था

उनकी नियुक्ति के समय उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कई राज्य सरकारों में प्रभाव को ध्यान में रखा गया था. सहगल का इस्तीफा दिसंबर 2025 की शुरुआत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया. यह कदम कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा, क्योंकि उन्होंने दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया था. यह भी पढ़े; Navneet Kumar Sehgal: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने रिटायर्ड IAS नवनीत कुमार सहगल, पिछले 4 साल से खाली था पद

प्रभार भारती में सहगल का योगदान

सहगल के प्रभार भारती में कार्यकाल के दौरान कई बदलाव देखने को मिले थे. उनके नेतृत्व में संगठन में सुधार की पहल की गई थी और प्रभार भारती की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए. उनके अचानक इस्तीफे के पीछे कारणों और उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

सहगल का सोशल मीडिया पर संदेश

अपने इस्तीफे के बाद नवनीत सहगल ने X (पूर्व Twitter) पर लिखा. "धन्यवाद अनिल जी. मैं प्रभार भारती के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस महान संगठन के कार्यों में सुधार करने और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मेरे प्रयासों में निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता दिखाई। आप सभी को मेरी शुभकामनाएँ. मैं अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री कार्यालय (@PMOIndia) का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार मार्गदर्शन दिया.

संदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों-मंत्रालय के की सराहना की

सहगल ने अपने संदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों और मंत्रालय के मार्गदर्शन की सराहना की. उनके इस्तीफे के बाद प्रभार भारती में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा आने वाले समय में अपेक्षित है.