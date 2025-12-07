Abhishek Sharma Milestone: अभिषेक शर्मा ने रचा अनोखा इतिहास; एक साल में 100 ज्यादा छक्के जड़ने वाले बने भारत के पहले बल्लेबाज़

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Abhishek Sharma Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) में इस समय अगर किसी युवा खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो वह नाम अभिषेक शर्मा है. पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे इस बाएं हाथ के ओपनर ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लाजवाब प्रदर्शन किया और उसके बाद सीधे टीम इंडिया में जगह बनाते हुए अपने प्रदर्शन का सिलसिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जारी रखा. अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 मुकाबलों में 304 रन ठोक डाले. शुरुआती दो मैचों में संघर्ष के बाद वह तीसरे मैच में पूरी तरह फट पड़े. बंगाल के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 63 गेंदों पर 148 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसकी बदौलत पंजाब ने 310 का विशाल स्कोर खड़ा किया. यह घरेलू टी20 में पंजाब का सबसे बड़ा स्कोर साबित हुआ. ओडिशा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेल सकते हैं यशस्वी जायसवाल

इसके बाद उन्होंने एक शानदार अर्धशतक बरौदा के खिलाफ जड़ा और पुडुचेरी के खिलाफ 34 रन बनाते हुए 3 विकेट भी अपने नाम किए. सर्विसेज़ के खिलाफ उन्होंने 34 गेंदों पर 62 रन ठोंकते हुए टीम को 73 रनों की बड़ी जीत दिलाई और दो विकेट भी चटकाए.

एक साल में 100+ छक्के लगाने वाले पहले भारतीय

सर्विसेज़ के खिलाफ पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया. वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. पहले यह रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था, जब उन्होंने 2024 में 87 छक्के लगाए थे. इस वर्ष 2025 में वह अब तक 101 छक्के जड़ चुके हैं, और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में पांच और मुकाबले खेलने बाकी हैं. ऐसे में उनके 125 छक्कों का आंकड़ा पार करने की पूरी संभावना है.

अभिषेक शर्मा अब भारतीय टी20 टीम का नियमित हिस्सा बन चुके हैं। एशिया कप 2025 में उनकी जगह पर संदेह जताया जा रहा था, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें यशस्वी जयसवाल पर तरजीह दी. अभिषेक शर्मा ने 2025 में अब तक 17 टी20I मैचों में 756 रन बनाए हैं. वह 47.25 की औसत और 196.36 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 47 छक्के जड़े, एक शतक और पांच अर्धशतक उनके नाम हैं.