Vikram Bhatt Arrested: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट गिरफ्तार, राजस्थान के डॉक्टर से 30 करोड़ की ठगी का आरोप

(Photo Credits Twitter)

Vikram Bhatt Arrested: राजस्थान के एक डॉक्टर से करीब 30 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में राजस्थान पुलिस ने फिल्ममेकर-डायरेक्टर विक्रम भट्ट (56) समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला राजस्थान में दर्ज किया गया था, जबकि सभी गिरफ्तारियां मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित वर्सोवा के यारी रोड इलाके से की गईं. मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई संयुक्त ऑपरेशन नहीं थी.

गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तारी

सूत्रों के मुताबिक, विक्रम भट्ट को गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया, जहां उनकी भाभी का फ्लैट स्थित है. इससे पहले भट्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी कर आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि पुलिस को मामले में गुमराह किया गया है.

लुकआउट नोटिस जारी था

भट्ट के खिलाफ एक सप्ताह पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। उदयपुर के भूपालपुरा थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉक्टर अजय मुर्दिया, जो इंदिरा आईवीएफ अस्पताल के मालिक हैं, ने आरोप लगाया है कि विक्रम भट्ट और उनकी टीम ने उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के लिए राज़ी किया था.

शिकायत में कही गई बातें

शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर मुर्दिया से 30 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कराया गया और फिल्म से 200 करोड़ रुपये तक के मुनाफे का वादा किया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फिल्म प्रोजेक्ट क्या था?

जानकारी के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट डॉक्टर अजय मुर्दिया की दिवंगत पत्नी के जीवन पर आधारित एक बायोपिक फिल्म थी, जिसे श्रद्धांजलि के रूप में बनाने की योजना थी. अपनी पत्नी की कहानी को पर्दे पर लाने के लिए डॉक्टर मुर्दिया सही फिल्म टीम की तलाश में थे.

दिनेश कटारिया के जरिए विक्रम भट्ट से हुई मुलाकात

इसी सिलसिले में 25 अप्रैल 2024 को वह मुंबई के वृंदावन स्टूडियो पहुंचे, जहां दिनेश कटारिया ने उनकी मुलाकात फिल्ममेकर विक्रम भट्ट से कराई. यहीं तीनों के बीच बायोपिक फिल्म के निर्माण को लेकर बातचीत हुई थी. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.