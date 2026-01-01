आज का वायरल वीडियो: घने कोहरे में कार के बोनट पर बैठकर रास्ता दिखाता नजर आया शख्स, पुलिस की रडार पर स्टंट

सर्दियों के कोहरे में स्टंट (Photo Credits: Instagram)

Aaj Ka Viral Video: उत्तर भारत (North India) में हर साल सर्दियों का मौसम (Winter Season) अपने साथ घना कोहरा (Dense Fog) लेकर आता है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) शून्य (Zero Visibility) तक पहुंच जाती है. ऐसे में जहां प्रशासन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देता है, वहीं कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट (Dangerous Stunt) करने से बाज नहीं आ रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक युवक को 'ह्यूमन इंडिकेटर' बनकर चलती कार के बोनट पर बैठे देखा जा सकता है.

वायरल हो रहे इंस्टाग्राम वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे और घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. इस स्थिति में कार को रास्ता दिखाने के लिए एक युवक गाड़ी के बोनट पर बैठ गया है. वह अपने हाथों के इशारों से ड्राइवर को बता रहा है कि गाड़ी किस तरफ मोड़नी है. यह भी पढ़ें: आज का वायरल वीडियो: दिल्ली में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, 4 गाड़ियां जब्त

जीरो विजिबिलिटी में ड्राइवर को 'गाइड' करने के लिए कार की बोनट पर बैठा शख्स

वीडियो के बैकग्राउंड में कार के अंदर बैठे अन्य युवक हंसते हुए सुनाई दे रहे हैं. वे इस जानलेवा तरीके को मजाक में ‘ADAS लेवल 4’ (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) कह रहे हैं. उनका दावा है कि कोहरे में कार की लाइटें फेल हो गई हैं, इसलिए उन्होंने यह रास्ता निकाला.

सोशल मीडिया पर नाराजगी: 'यह स्टंट जानलेवा है'

11 मिलियन से अधिक बार देखे जा चुके इस वीडियो पर यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि अगर कार अचानक रुकती या किसी चीज से टकराती, तो बोनट पर बैठा युवक सबसे पहले हादसे का शिकार होता. एक यूजर ने लिखा-‘यह बहादुरी नहीं, बल्कि मूर्खता है. कोहरे में वैसे ही हादसे का डर रहता है, ऊपर से यह स्टंट मौत को दावत देने जैसा है.’ अन्य ने तंज कसते हुए कहा- ‘टाइटेनिक का पोज कोहरे में भारी पड़ सकता है.’

कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना

भारत के मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत चलती गाड़ी के बोनट पर बैठना या किसी भी तरह का स्टंट करना एक गंभीर अपराध है. हाल के दिनों में नोएडा और दिल्ली पुलिस ने ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है:

2024-25 के मामले: नोएडा पुलिस ने रील बनाने के लिए कार की छत या बोनट का इस्तेमाल करने वालों पर ₹25,000 से ₹57,000 तक का जुर्माना लगाया है.

नोएडा पुलिस ने रील बनाने के लिए कार की छत या बोनट का इस्तेमाल करने वालों पर ₹25,000 से ₹57,000 तक का जुर्माना लगाया है. संभावित सजा: ऐसे कृत्यों के लिए भारी चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना और गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है.

सुरक्षित ड्राइविंग के विकल्प

यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि जीरो विजिबिलिटी में गाड़ी चलाने के बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना बेहतर है. अगर ड्राइविंग अनिवार्य हो, तो फॉग लाइट्स का उपयोग करें, गति धीमी रखें और सड़क की सफेद पट्टी (Lane Markers) को गाइड के रूप में इस्तेमाल करें. रियर-व्यू कैमरा या सेंसर का उपयोग सुरक्षित है, लेकिन किसी व्यक्ति को बोनट पर बैठाना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है.