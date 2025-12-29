आज का वायरल वीडियो: दिल्ली में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, 4 गाड़ियां जब्त

आज का वायरल वीडियो

दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक स्टंटबाजी कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले युवकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. सेंट्रल दिल्ली के आईपी एस्टेट (I.P. Estate) थाना पुलिस की टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान स्टंट में इस्तेमाल की गई चार कारों को भी जब्त कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की है.

कोहरे के बीच जानलेवा स्टंट का वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय घने कोहरे के बीच दिल्ली की एक व्यस्त सड़क पर कई कारें दौड़ रही हैं. इन चलती कारों की छत पर युवक खड़े होकर और खिड़कियों से लटककर स्टंट कर रहे हैं. इतना ही नहीं, युवक चलती कारों के बीच में उछल-कूद भी करते नजर आ रहे हैं. यातायात के बीच की गई यह हरकतें न केवल कानून का उल्लंघन थीं, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती थीं.

दिल्ली पुलिस @DCPCentralDelhi के I.P. Estate थाने की टीम ने सड़क पर स्टंट कर अपनी व दूसरों की ज़िन्दगी ख़तरे में डालने वाले 5 युवाओं को किया गिरफ्तार I सोशल मीडिया पर वायरल हुई विडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने CCTV फूटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्त में लिया I… pic.twitter.com/NUcJnbWPJ1 — Delhi Police (@DelhiPolice) December 29, 2025

CCTV की मदद से हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, यह वीडियो सामने आने के बाद टीम ने तुरंत जांच शुरू की. सड़क पर लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो के आधार पर गाड़ियों के नंबर और आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों युवकों को हिरासत में ले लिया. पुलिस द्वारा जारी किए गए वीडियो में आरोपी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके पास जब्त की गई गाड़ियां खड़ी हैं.

लाइक्स के चक्कर में कानून से खिलवाड़

जांच में यह बात सामने आई है कि अक्सर युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह के जानलेवा स्टंट करते हैं. दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें.