Australia Women vs India Women Only Test Day 2 Weather Update: पर्थ में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला डे-नाइट टेस्ट में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Day 2 Weather Update: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला 6 मार्च से पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में खेला जा रहा हैं. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमों के बीच इस दौरे का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला यानी डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 27 ओवर में तीन विकेट खोकर 96 रन बना लिया थे. आज यानी 7 मार्च को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से खेला जाएगा. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Only Test Day 1 Stumps Scorecard: पर्थ में पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 96 रन, एलिस पैरी ने खेली शानदार पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 18 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद शैफाली वर्मा और प्रतिका रावल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 54 रन तक लेकर गए.

पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 62.4 ओवरों में महज 198 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से जेमिमा रोड्रिग्स ने सबसे ज्यादा 52 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जेमिमा रोड्रिग्स ने 84 गेंदों पर सात चौके लगाए. जेमिमा रोड्रिग्स के अलावा शैफाली वर्मा ने 35 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को लुसी हैमिल्टन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. एनाबेल सदरलैंड के अलावा लुसी हैमिल्टन ने तीन विकेट चटकाए.

पहली पारी में बल्लेबाज करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा महज दो रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला बड़ा झटका लगा. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 27 ओवर में तीन विकेट खोकर 96 रन बना लिए हैं. एलिस पैरी नाबाद 43 रन और एनाबेल सदरलैंड नाबाद 20 रन बनाकर खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम तरफ एलिस पैरी ने सबसे ज्यादा नाबाद 43 रनों की पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एलिस पैरी ने 62 गेंदों पर सात चौके लगाए. एलिस पैरी के अलावा एनाबेल सदरलैंड ने नाबाद 20 रन बनाए.

टीम इंडिया को सयाली सतघरे ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से सयाली सतघरे ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. सयाली सतघरे के अलावा क्रांति गौड़ ने एक विकेट चटकाए.

पर्थ का मौसम (Perth Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच यह मुकाबला वाका ग्राउंड, पर्थ में खेला जाएगा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मैच के दौरान मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम है.

मैच के दौरान तापमान लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. दिन के समय हल्की धूप और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. डे-नाइट टेस्ट होने के कारण शाम के सत्र में गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अगर मौसम साफ रहता है तो फैंस को पूरे पांच दिन रोमांचक टेस्ट मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.