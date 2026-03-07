Gold Rate Today, March 07, 2026: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, March 07, 2026: शनिवार, 7 मार्च 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई हलचल और अमेरिकी डॉलर की स्थिति में बदलाव के कारण घरेलू स्तर पर सोने के दाम नीचे आए हैं. इस गिरावट ने उन निवेशकों और खरीदारों को राहत दी है जो लंबे समय से कीमतों में सुधार का इंतजार कर रहे थे. देश के विभिन्न महानगरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में कल के मुकाबले कमी देखी गई है.

प्रमुख शहरों में आज सोने के भाव

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों, परिवहन लागत और ज्वेलर्स एसोसिएशन के मार्जिन के कारण कीमतों में अंतर होता है. आज के नवीनतम रेट (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, March 05, 2026: सोने के दाम में आज हल्की गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में 22K और 24K गोल्ड का ताजा भाव

शहर 22K सोना (प्रति 10g) 24K सोना (प्रति 10g) दिल्ली ₹1,47,840 ₹1,61,270 मुंबई ₹1,47,690 ₹1,61,120 चेन्नई ₹1,49,590 ₹1,63,190 अहमदाबाद ₹1,47,690 ₹1,62,920 जयपुर ₹1,47,840 ₹1,61,270 लखनऊ ₹1,47,840 ₹1,61,270 नोएडा ₹1,47,840 ₹1,61,270 कोलकाता ₹1,47,690 ₹1,61,120 बेंगलुरु ₹1,47,690 ₹1,61,120 हैदराबाद ₹1,47,690 ₹1,61,120

कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण

आज की गिरावट का प्राथमिक कारण अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों का नरम होना है. इसके चलते व्यापारियों को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. आमतौर पर जब ब्याज दरें कम होने की संभावना होती है, तो सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट की अवसर लागत कम हो जाती है, जिससे निवेशक इसकी ओर आकर्षित होते हैं. हालांकि, वर्तमान सुधार अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में आई एक तेज रैली के बाद देखा जा रहा है.

वैश्विक और भू-राजनीतिक प्रभाव

मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान युद्ध की आशंकाओं ने सोने की कीमतों के लिए एक 'प्राइस फ्लोर' तैयार कर दिया है, जिससे कीमतें एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं जा रही हैं. वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी ने भी बाजार में आपूर्ति को सीमित कर दिया है, जिससे घरेलू खुदरा दरों पर ऊपर की ओर दबाव बना रहता है.

निवेश और शुद्धता का ध्यान

भारत में सोने की कीमतें आधार मूल्य, डॉलर-रुपया विनिमय दर और सरकारी लेवी के संयोजन से तय होती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अनिश्चितता के दौर में सोना एक सुरक्षित निवेश बना हुआ है. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले अपने स्थानीय जौहरी से वर्तमान मेकिंग चार्ज और जीएसटी (GST) की जानकारी अवश्य लें. साथ ही, शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाले सोने की ही मांग करें.