Fact Check: क्या BSNL ने पूरे भारत में लॉन्च किए 5G सिम कार्ड? जानें वायरल वीडियो का सच

Fact Check: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने बिना किसी शोर-शराबे के पूरे भारत में अपने 5G-रेडी सिम कार्ड लॉन्च कर दिए हैं. वीडियो में बीएसएनएल कर्मचारियों को एक सादे समारोह में नए सिम कार्ड पेश करते हुए दिखाया गया है. हालांकि, गहन जांच और तकनीकी तथ्यों के विश्लेषण से पता चला है कि यह दावा पूरी तरह सटीक नहीं है और भ्रामक जानकारी फैला रहा है.

क्या है वायरल वीडियो का दावा?

वायरल पोस्ट के कैप्शन में निजी कंपनियों के भव्य आयोजनों की तुलना में बीएसएनएल की सादगी की प्रशंसा की गई है. दावा किया गया है कि बिना किसी बॉलीवुड स्टार या बड़े राजनेता के, बीएसएनएल ने "चुपचाप" अपना काम कर दिया है और 5G नेटवर्क अब जनता के लिए उपलब्ध है. इस वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच यह धारणा बन गई है कि बीएसएनएल की 5G सेवाएं लाइव हो गई हैं.

फैक्ट चेक

फैक्ट चेक: सिम '5G-रेडी' हैं, सेवाएं अभी नहीं

सच्चाई यह है कि बीएसएनएल ने वास्तव में 'Quantum 5G' (Q-5G) ब्रांडिंग के तहत नए सिम कार्ड पेश किए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 5G नेटवर्क शुरू हो गया है.

ये सिम कार्ड बीएसएनएल के चल रहे देशव्यापी 4G रोलआउट का हिस्सा हैं.

इन सिम कार्डों को 'फ्यूचर-प्रूफ' बनाया गया है, ताकि जब भविष्य में 5G सेवा शुरू हो, तो ग्राहकों को अपना सिम न बदलना पड़े.

वर्तमान में, यह केवल एक तकनीकी अपग्रेड है, न कि सेवा की व्यावसायिक शुरुआत.

कब तक शुरू होगी वास्तविक 5G सेवा?

सरकारी अधिकारियों और बीएसएनएल के आंतरिक रोडमैप के अनुसार, कंपनी अभी भी अपने स्वदेशी 4G नेटवर्क को पूरी तरह स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. हालांकि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के 5G स्टैक का उपयोग करके सफल वीडियो कॉल का प्रदर्शन किया है, लेकिन आम उपयोगकर्ताओं के लिए व्यावसायिक लॉन्च में अभी समय है.

दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों में 5G सेवाओं का व्यावसायिक लॉन्च दिसंबर 2025 तक लक्षित है. छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रक्रिया 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी.

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में "सॉफ्ट लॉन्च" की खबरें मुख्य रूप से फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) और आंतरिक परीक्षणों से संबंधित हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तृतीय-पक्ष एजेंट या असत्यापित वीडियो के झांसे में न आएं.

बीएसएनएल के 5G सिम कार्ड केवल भविष्य की तैयारी हैं. यदि आपके पास पुराना सिम है, तो आप इसे 4G/5G रेडी सिम से बदल सकते हैं, लेकिन हाई-स्पीड 5G इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए अभी नेटवर्क के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार करना होगा.