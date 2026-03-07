UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का स्टेटस कैसे करें चेक? scholarship.up.gov.in पर जानें ऑनलाइन प्रक्रिया और जरूरी स्टेप्स

(Photo Credits Twitter)

लखनऊ, 7 मार्च. उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रदेश के लाखों छात्र, जिन्होंने सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पसंख्यक समुदायों के तहत आवेदन किया है, वे अब अपना आवेदन स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आधिकारिक पोर्टल scholarship.up.gov.in पर 'एप्लीकेशन स्टेटस' का विकल्प सक्रिय कर दिया गया है, जिससे छात्र यह जान सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या अभी प्रक्रिया में है.

छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सकें. हर साल हजारों छात्र प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12 व उच्च शिक्षा) स्तर पर इस योजना का लाभ उठाते हैं. स्टेटस चेक करने से छात्रों को यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके बैंक खाते में धनराशि कब तक आएगी या क्या उनके आवेदन में कोई सुधार (Correction) आवश्यक है. यह भी पढ़े: JKBOSE Board Result 2025: 10वीं के बाद 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित, jkbose.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे चेक करें परिणाम

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे करें स्टेटस चेक

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपनी छात्रवृत्ति की स्थिति देख सकते हैं:

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले scholarship.up.gov.in पर लॉगिन करें. स्टेटस टैब का चयन करें: होमपेज पर मौजूद 'Status' टैब पर क्लिक करें. शैक्षणिक वर्ष चुनें: उपलब्ध विकल्पों में से शैक्षणिक वर्ष '2025-26' का चयन करें. विवरण दर्ज करें: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) सावधानीपूर्वक भरें. सर्च पर क्लिक करें: जानकारी भरने के बाद 'Search' बटन दबाएं. आपकी स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी.

रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से ट्रैकिंग

यदि आपके पास अपना लॉगिन विवरण है, तो आप सीधे 'स्टूडेंट लॉगिन' (Fresh या Renewal) के माध्यम से भी स्टेटस देख सकते हैं. पोर्टल पर अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड डालने के बाद, डैशबोर्ड पर 'Check Current Status' के विकल्प पर क्लिक करें. यहाँ आपको जिला छात्रवृत्ति समिति (District Scholarship Committee) द्वारा आपके फॉर्म के सत्यापन की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी.

मोबाइल ऐप और PFMS के जरिए भुगतान की स्थिति

छात्र अपने मोबाइल के माध्यम से भी भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. इसके लिए सरकार ने दो प्रमुख विकल्प दिए हैं:

UMANG ऐप: अपने स्मार्टफोन पर उमंग ऐप डाउनलोड करें और 'PFMS' या 'UP Scholarship' सर्च करें. यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम डालकर आप जान सकते हैं कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं.

PFMS पोर्टल: 'पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' (PFMS) की वेबसाइट पर जाकर 'Know Your Payment' विकल्प के जरिए सीधे बैंक खाते में आए पैसे की जानकारी ली जा सकती है.

महत्वपूर्ण दस्तावेज और सुधार

यदि स्टेटस में 'Rejected' या 'Pending' दिखाई देता है, तो छात्रों को तुरंत अपने कॉलेज या संबंधित समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए. कई बार आधार सीडिंग न होने या बैंक खाते में त्रुटि के कारण पैसा अटक जाता है. सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सक्रिय है.