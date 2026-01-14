JKBOSE Board Result 2025: 10वीं के बाद 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित, jkbose.nic.in पर एक क्लिक में ऐसे चेक करें परिणाम

(Photo Credits Twitter)

JKBOSE Board Result 2025: जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने आज, 14 जनवरी 2026 को 12वीं कक्षा के वार्षिक (नियमित) विंटर ज़ोन परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इससे पहले आज सुबह बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम भी जारी किया था, जिसमें 84.04% छात्र सफल रहे। 12वीं के छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा का डिटेल्स

12वीं कक्षा की विंटर ज़ोन की परीक्षाएं 8 नवंबर 2025 से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक चली थीं. इस परीक्षा में जम्मू और कश्मीर संभाग के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था. बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर नतीजों की घोषणा की है ताकि छात्र आगामी उच्च शिक्षा सत्र के लिए समय पर आवेदन कर सकें. यह भी पढ़े: SNAP Result 2025 Declared: सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के नतीजे घोषित, snaptest.org पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें. अब "View Result of Higher Secondary Part II (Class 12th) Annual Regular 2025" लिंक का चयन करें. अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें.

वैकल्पिक तरीके: SMS और डिजिलॉकर

वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण अगर सर्वर धीमा हो, तो छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए:

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें: JKBOSE12 <Roll Number>

इसे 5676750 पर भेज दें.

इसके अलावा, छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भविष्य में कॉलेज प्रवेश के लिए आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगी.

अगली बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल (2026)

रिजल्ट जारी करने के साथ ही बोर्ड ने 2026 के शैक्षणिक सत्र के लिए भी कमर कस ली है। जम्मू डिवीजन (समर ज़ोन) के लिए 12वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 28 मार्च 2026 तक चलेंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित की जाएंगी.