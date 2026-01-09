SNAP Result 2025 Declared: सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के नतीजे घोषित, snaptest.org पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

(Photo Credits File)

SNAP Result 2025 Declared: सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (डीम्ड) यूनिवर्सिटी (SIU) ने आज, 9 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से SNAP 2025 (सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. दिसंबर 2025 में आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड और पर्सेंटाइल आधिकारिक वेबसाइट snaptest.org पर देख सकते हैं.

स्कोरकार्ड में क्या होगा खास?

SNAP 2025 का स्कोरकार्ड उम्मीदवारों के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है. इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी

कुल प्राप्त अंक (60 में से).

सेक्शन-वाइज स्कोर.

ओवरऑल पर्सेंटाइल (Overall Percentile).

यह स्कोरकार्ड भारत भर के सिम्बायोसिस संस्थानों में एमबीए और अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट snaptest.org पर जाएं. होमपेज पर मौजूद "SNAP 2025 Result/Scorecard" लिंक पर क्लिक करें. अपनी SNAP ID और पासवर्ड दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद आपका स्कोरकार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा. नाम, अंक और पर्सेंटाइल जैसे विवरणों की जांच करें। भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

परिणाम के बाद क्या होगा?

स्कोरकार्ड जारी होने के बाद, सिम्बायोसिस के विभिन्न संस्थान (जैसे SIBM और SCMHRD) व्यक्तिगत रूप से अपनी कट-ऑफ (Cutoff) सूची जारी करेंगे. जो उम्मीदवार निर्धारित कट-ऑफ को पार करेंगे, उन्हें चयन के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा:

ग्रुप एक्सरसाइज (GE): समूह चर्चा और गतिविधियां.

पर्सनल इंटरव्यू (PI): व्यक्तिगत साक्षात्कार.

राइटिंग एबिलिटी टेस्ट (WAT): लिखित योग्यता परीक्षा.

एडमिशन का अंतिम आधार

अंतिम चयन केवल SNAP स्कोर पर निर्भर नहीं होगा। इसमें SNAP स्कोर (50% वेटेज) के साथ-साथ GE, PI और WAT में उम्मीदवार के प्रदर्शन को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे SIBM पुणे के लिए कट-ऑफ अधिक रहने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संस्थानों की वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.