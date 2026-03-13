IPL 2026 Ticket Booking: कब से शुरू होगी आईपीएल 2026 की टिकट बिक्री. जानें कहां से होगी बुकिंग और कितनी हो सकती है कीमत

आईपीएल 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian Premier League 2026 Ticket Booking Details: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के नए सीजन का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. इस बार भी टूर्नामेंट में 10 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. चुनावी कार्यक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई पहले चरण में सिर्फ शुरुआती 20 दिनों का शेड्यूल जारी कर सकता है. माना जा रहा है कि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद (Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad) के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: IPL 2026 Match Timing: कितने बजे शुरू होंगे इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले, दिन और शाम के मैच का समय जान लीजिए

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें संस्करण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस सीजन की शुरुआत 28 मार्च 2026 से होने जा रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल टूर्नामेंट के पहले 20 मुकाबलों का शेड्यूल घोषित किया है. आईपीएल 2026 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. शेड्यूल जारी होने के बाद फैंस के बीच टिकटों को लेकर उत्साह बढ़ गया है और सभी जानना चाहते हैं कि टिकटों की बिक्री कब से शुरू होगी और उनकी कीमत कितनी हो सकती है.

कहां से बुक होंगी आईपीएल 2026 की टिकटें

फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टिकट बिक्री की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि टिकट बुकिंग से जुड़े कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है.

जॉमैटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप पर आईपीएल टिकट के लिए एक खास सेक्शन बनाया गया है, जहां फिलहाल कमिंग सून लिखा दिखाई दे रहा है. इससे संकेत मिल रहा है कि जल्द ही यहां टिकट बिक्री से जुड़ी जानकारी जारी की जा सकती है.

वहीं बुकमायशो प्लेटफॉर्म पर आईपीएल 2026 के लिए प्री-सेल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. फिलहाल यहां फैंस गुजरात टाइटंस के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होने वाले मैचों और मुंबई इंडियंस के वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में होने वाले मुकाबलों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

कितनी हो सकती है आईपीएल 2026 के टिकटों की कीमत

आईपीएल 2026 के मैचों के लिए टिकट की कीमत लगभग 500 रुपये से शुरू होकर हजारों रुपये तक जा सकती है. अलग-अलग स्टेडियम और सीट कैटेगरी के हिसाब से टिकट की कीमत तय होती है.

उदाहरण के तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम मैचों के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टिकट की शुरुआती कीमत लगभग 2300 से 2800 रुपये के बीच होती है. वहीं मिड-रेंज सीटों की कीमत लगभग 3500 से 7500 रुपये तक हो सकती है.

इसके अलावा प्रीमियम सीटें जैसे पवेलियन या टेरेस की कीमत लगभग 8000 से 15000 रुपये तक हो सकती है. अगर कोई दर्शक लक्जरी बॉक्स या वीआईपी सीट लेना चाहता है, तो टिकट की कीमत 30000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.

दो चरणों में जारी हो रहा आईपीएल 2026 का शेड्यूल

इस बार आईपीएल 2026 का शेड्यूल दो चरणों में जारी किया जा रहा है. इसकी वजह देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बताए जा रहे हैं. इसी कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल पहले चरण के 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है.

इसके अलावा मिडिल ईस्ट क्षेत्र में चल रहे युद्ध का असर भी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं पर पड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ उड़ानें रद्द होने के कारण खिलाड़ियों की यात्रा को लेकर भी चिंता जताई गई थी. हालांकि आईपीएल से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और टूर्नामेंट की तैयारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.