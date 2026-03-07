Mumbai Water Cut: BMC का ऐलान, मरम्मत कार्य के चलते मुंबई के गोरेगांव में 10 और 11 मार्च को नहीं आएगी पानी; जानें प्रभावित इलाके

(Photo Credits: pixabay)

Mumbai Water Cut: मुंबई के गोरेगांव (पूर्व) इलाके में रहने वाले नागरिकों को अगले सप्ताह पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने घोषणा की है कि गोरेगांव के पी-ईस्ट और पी-साउथ वार्ड के विभिन्न हिस्सों में 10 मार्च से 11 मार्च के बीच 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी. यह कटौती जलवाहिनी (पाइपलाइन) को जोड़ने और मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य के कारण की जा रही है. बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि के लिए पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें.

कटौती का समय और कारण

बीएमसी के जल विभाग के अनुसार, पानी की कटौती मंगलवार, 10 मार्च 2026 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 11 मार्च 2026 को सुबह 9:00 बजे तक जारी रहेगी. यह भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: BMC का ऐलान, चेंबूर और गोवंडी में 12 और 13 फरवरी को पानी की आपूर्ति रहेगी बंद; जानें कौन-कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

यह व्यवधान गोरेगांव (पूर्व) में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी मार्ग (फिल्म सिटी रोड) पर स्थित फ्लाईओवर के पास 750 मिमी व्यास की मुख्य जलवाहिनी को मोड़ने और जोड़ने के काम के कारण हो रहा है. इस तकनीकी कार्य के दौरान आपूर्ति नेटवर्क को बंद करना अनिवार्य है.

पूरी तरह प्रभावित होने वाले इलाके (Water Shut)

पी-ईस्ट और पी-साउथ वार्ड के निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी:

पी-ईस्ट वार्ड: शिवशाही प्रोजेक्ट, श्रीकृष्ण नगर, इंदिरा गांधी अनुसंधान संस्थान.

पी-साउथ वार्ड: सैटेलाइट टॉवर, संतोष नगर, माली नगर, हबले पाड़ा, उमरशेट पाड़ा, नगरमोडे पाड़ा, सुनील मैदान और फिल्म सिटी रोड से सटे सभी इलाके.

कम दबाव वाली आपूर्ति वाले क्षेत्र (Low Pressure)

पी-साउथ वार्ड के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन दबाव काफी कम रहेगा:

मोहन गोखले रोड.

कृष्णा वाटिका रोड.

साईं मार्ग और आर्य भास्कर रोड.

नागरिकों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश

बीएमसी ने प्रभावित इलाकों के निवासियों के लिए विशेष सावधानी बरतने को कहा है:

पानी का संग्रहण: कटौती शुरू होने से पहले ही अगले 24 घंटों के लिए आवश्यक पानी का स्टॉक कर लें. मितव्ययिता: मरम्मत कार्य के दौरान पानी का उपयोग केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही करें. उबालकर पिएं: बीएमसी ने चेतावनी दी है कि काम पूरा होने के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक पानी में धुंधलापन (Muddy Water) हो सकता है. सुरक्षा के लिहाज से पानी को छानकर और उबालकर ही पिएं.

यह बुनियादी ढांचा सुधार कार्य भविष्य में बेहतर जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है. प्रशासन ने इस दौरान होने वाली असुविधा के लिए नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है.