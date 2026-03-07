Mumbai Building Collapse Video: मुंबई के वर्सोवा में टला बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा; कोई हताहत नहीं

File photo of Mumbai Police | Representational Image (Photo Credits: File Photo)

Mumbai Building Collapse Video: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने की खबर सामने आई है. यह घटना अंधेरी पश्चिम के वर्सोवा स्थित एक पुनर्विकास (redevelopment) प्रोजेक्ट स्थल पर हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मलबे के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए. राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई श्रमिक मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी भी प्रकार की जनहानि या चोट लगने की सूचना नहीं मिली है.

धमाके जैसी आवाज और धूल का गुबार

घटना वर्सोवा के 'रतन कुंज' नामक आवासीय इमारत के पास हुई, जहां पुनर्विकास का काम चल रहा था. स्थानीय निवासियों ने बताया कि दोपहर के समय अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आया हो. स्लैब गिरने के तुरंत बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया. आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वर्सोवा पुलिस और बीएमसी (BMC) प्रशासन को दी. यह भी पढ़े: Kota Building Collapse: कोटा में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा, 2 की मौत, 13 घायल; मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)

वर्सोवा में टला बड़ा हादसा

बीएमसी की सख्त कार्रवाई: काम रोकने का नोटिस

हादसे के तुरंत बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच में पाया गया कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे. नगर निगम ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और लापरवाही बरतने के लिए डेवलपर को 'स्टॉप-वर्क' (काम रोकने) का नोटिस जारी किया है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वहां काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर उठे सवाल

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है. विशेषज्ञों का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में निर्माण कार्य के दौरान ग्रीन नेट, धूल नियंत्रण के लिए वाटर कैनन और मजबूत बैरिकेडिंग अनिवार्य है, लेकिन इस साइट पर इन नियमों की अनदेखी की गई थी. वर्सोवा पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और बीएमसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुंबई में बढ़ते निर्माण हादसे

मुंबई में पुराने भवनों के पुनर्विकास और नए निर्माण के दौरान इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. पिछले कुछ महीनों में चेंबूर और अंधेरी के अन्य हिस्सों में भी निर्माणाधीन स्थलों पर दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. प्रशासन ने बिल्डरों और ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी है कि श्रमिकों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न किया जाए.