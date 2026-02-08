Kota Building Collapse: कोटा में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा, 2 की मौत, 13 घायल; मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (Watch Video)
कोटा में निर्माणाधीन इमारत गिरी (Photo Credits: ANI)

कोटा, 8 फरवरी 2026: राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) शहर के इंद्रविहार इलाके (Indravihar Area) में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत गिरने (Under-Construction Building Collapsed) से बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं. चश्मदीदों के अनुसार, पूरी संरचना ऊपर से नीचे की ओर ताश के पत्तों की तरह ढह गई. जिला प्रशासन और राहत टीमें फिलहाल मलबे में फंसे अन्य संभावित लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रही हैं. यह भी पढ़ें: Malegaon Municipal Lift Collapse: मालेगांव में बड़ा हादसा टला, मेयर चुनाव के बाद नेताओं-पत्रकारों से भारी महानगरपालिका की लिफ्ट गिरी, सभी बाल-बाल बचे, देखें VIDEO

कोटा संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब इमारत के ऊपरी हिस्सों में निर्माण कार्य चल रहा था. शुरुआती जांच में निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता और तकनीकी लापरवाही की बात सामने आ रही है.

स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि इमारत में अवैध रूप से ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी. आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोटा में निर्माणाधीन इमारत गिरी

हादसे में 2 की मौत, 13 घायल

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बचाव अभियान और राहत कार्य

हादसे की जानकारी मिलते ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF), स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं.

  • घायलों की स्थिति: मलबे से निकाले गए 13 घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

  • रेस्क्यू: जिला कलेक्टर पीयूष समारिया खुद मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। भारी मशीनों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक

कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि वे जिला प्रशासन और कलेक्टर के निरंतर संपर्क में हैं. बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और घायलों को बिना किसी देरी के सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

इलाके में दहशत का माहौल

इंद्रविहार एक व्यस्त इलाका है, जहां कई कोचिंग संस्थान और हॉस्टल स्थित हैं. निर्माणाधीन इमारत के गिरने से आसपास की इमारतों को भी सुरक्षा के लिहाज से खाली कराया गया है. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए.