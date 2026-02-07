Malegaon Municipal Lift Collapse: मालेगांव में बड़ा हादसा टला, मेयर चुनाव के बाद नेताओं-पत्रकारों से भारी महानगरपालिका की लिफ्ट गिरी, सभी बाल-बाल बचे, देखें VIDEO

Malegaon Municipal Corporation Lift Collapse

Malegaon Municipal Corporation Lift Collapse: महाराष्ट्र के मालेगांव महानगरपालिका मुख्यालय में शनिवार को मेयर चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया. नवनिर्वाचित मेयर के समर्थकों और पत्रकारों से भरी एक लिफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के कारण नीचे गिर गई. इस घटना में पूर्व विधायक आसिफ शेख, कई नवनिर्वाचित नगरसेवक और मीडियाकर्मी लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना उस समय हुई जब मेयर पद के चुनाव में 'इस्लाम' पार्टी की नसरीन बानो शेख को विजेता घोषित किया गया. जीत के जश्न के बीच पूर्व विधायक आसिफ शेख, पार्टी कार्यकर्ता और पत्रकार छठी मंजिल से नीचे आने के लिए लिफ्ट में सवार हुए. बताया जा रहा है कि लिफ्ट की क्षमता मात्र 8 लोगों की थी, लेकिन उसमें करीब 15 से 16 लोग सवार हो गए थे. ओवरलोडिंग के कारण लिफ्ट का केबल अचानक टूट गया और वह सीधे नीचे की ओर गिरने लगी. यह भी पढ़े: Lift Collapse in Noida: नोएडा में 8वें फ्लोर से धडधड़ा कर गिरी लिफ्ट, हादसे में 9 लोग घायल

मालेगांव में नगर निगम की लिफ्ट गिरी

बाल-बाल बचे नेता और मीडियाकर्मी

लिफ्ट के नीचे गिरते ही निगम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसने के बाद नीचे टकराई, जिससे बड़ा झटका लगने के बावजूद किसी की जान नहीं गई. सूचना मिलते ही आपातकालीन टीमों और निगम के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट के दरवाजे तोड़े और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट गिरने के बाद निगम परिसर में भारी भगदड़ और शोर-शराबे की स्थिति बन गई थी. लोग बदहवास होकर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे. पूर्व विधायक आसिफ शेख और उनके सहयोगियों को सुरक्षित बाहर निकलते देख समर्थकों ने राहत की सांस ली.

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस हादसे ने महानगरपालिका भवन के बुनियादी ढांचे और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लिफ्ट में क्षमता से दोगुने लोग सवार थे, फिर भी वहां कोई सुरक्षा गार्ड या ऑपरेटर मौजूद नहीं था जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की हो. फिलहाल, निगम प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और लिफ्ट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.