Manjusha Nagpure Pune New Mayor: पुणे नगर निगम में BJP का दबदबा, मंजूषा नागपुरे निर्विरोध चुनी गई नई मेयर

(Photo Credits Twitter)

BJP's Manjusha Nagpure Elected Pune Mayor Unopposed: महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम (PMC) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सत्ता को और मजबूत कर लिया है. सोमवार, 9 फरवरी को हुई चुनावी प्रक्रिया में भाजपा पार्षद मंजूषा नागपुरे को निर्विरोध पुणे का महापौर (Mayor) चुन लिया गया है. विपक्ष की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद नागपुरे की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ. उनके साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के नेता परशुराम वाडेकर को निर्विरोध उपमहापौर (Deputy Mayor) चुना गया है.

विपक्ष के पीछे हटने से बनी निर्विरोध जीत की राह

महापौर पद के लिए शुरू में तीन नामांकन दाखिल किए गए थे. एनसीपी की शीतल सावंत और कांग्रेस की अश्विनी लांडगे ने दौड़ में हिस्सा लिया था. हालांकि, सोमवार को नामांकन वापसी के अंतिम क्षणों में दोनों ने अपने नाम वापस ले लिए. इसी तरह उपमहापौर पद के लिए भी राकांपा के दत्तात्रेय बहिरत और कांग्रेस के साहिल केदारी ने अपना नामांकन वापस लिया. भाजपा के सदन नेता गणेश बिडकर ने शांतिपूर्ण चुनाव और शहर के विकास के हित में विपक्ष से अपील की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार हटा लिए. यह भी पढ़े: Ritu Tawde for Mumbai Mayor: BJP का ऐलान, मुंबई महापौर पद की उम्मीदवार होंगी रीतू तावड़े, शिवसेना से संजय घाडी होंगे डिप्टी मेयर

कौन हैं मंजूषा नागपुरे?

मंजूषा नागपुरे पुणे नगर निगम की सबसे शिक्षित पार्षदों में से एक मानी जाती हैं. उनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

शिक्षा: उन्होंने 1999 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 2021 में आईसीएफएआई (ICFAI) विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की.

अनुभव: वह सिंहगढ़ रोड स्थित सनसिटी-माणिकबाग वार्ड से तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं.

पृष्ठभूमि: वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से गहरा जुड़ाव रहा है. राजनीति में आने से पहले वह आईटी (IT) सेक्टर में कार्यरत थीं.

प्राथमिकताएं: ट्रैफिक और बाढ़ नियंत्रण

कार्यभार संभालने के बाद महापौर मंजूषा नागपुरे ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं. उन्होंने पुणे की बढ़ती ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए सिग्नल सुधार, सड़कों के चौड़ीकरण और पीएमपीएमएल (PMPML) बस सेवा को मजबूत करने पर जोर दिया है. इसके अतिरिक्त, सिंहगढ़ रोड जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मुठा नदी के किनारे 'रिटेनिंग वॉल' बनाने और 'फ्लड अलर्ट सिस्टम' स्थापित करने का वादा किया है.

राजनीतिक समीकरण

हाल ही में संपन्न हुए पीएमसी चुनाव में भाजपा ने 165 में से 119 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. बहुमत होने के कारण भाजपा की जीत पहले से तय मानी जा रही थी. चुनाव के बाद भाजपा ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है. पार्टी नेताओं के अनुसार, यह निर्णय महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के सम्मान में लिया गया है.