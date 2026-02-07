Ritu Tawde for Mumbai Mayor: BJP का ऐलान, मुंबई महापौर पद की उम्मीदवार होंगी रीतू तावड़े, शिवसेना से संजय घाडी होंगे डिप्टी मेयर

Ritu Tawde

Ritu Tawde for Mumbai Mayor: देश की सबसे धनी महानगरपालिका (बीएमसी) के नए मुखिया के चुनाव की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. शनिवार, 7 फरवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि घाटकोपर से तीन बार की पार्षद रीतू तावड़े मुंबई मेयर पद के लिए उनकी उम्मीदवार होंगी. वहीं, महायुति गठबंधन की सहयोगी पार्टी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने संजय घाडी को अपना उम्मीदवार बनाया है.

बता दें कि इस बार मुंबई मेयर का पद 'सामान्य वर्ग की महिला' के लिए आरक्षित है, जिसके चलते बीजेपी ने रीतू तावड़े के नाम पर मुहर लगाई है. यह भी पढ़े: Who Will Be Mumbai’s Next Mayor? मुंबई का अगला मेयर कौन? लॉटरी में महिला वर्ग आरक्षण की घोषणा के बाद बढ़ी राजनीतिक गहमागहमी

रीतू तावड़े: अनुभव और प्रशासनिक पकड़

रीतू तावड़े बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और वह घाटकोपर इलाके से तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं. उनके पास बीएमसी के कामकाज का लंबा अनुभव है:

शिक्षा समिति अध्यक्ष: वह पूर्व में बीएमसी की शिक्षा समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं.

मजबूत पकड़: प्रशासनिक बारीकियों की समझ और मराठी भाषी चेहरा होने के कारण पार्टी ने उन्हें प्राथमिकता दी है.

महिला नेतृत्व: मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होने के कारण रीतू तावड़े का चयन महायुति के लिए एक सुरक्षित और प्रभावशाली कदम माना जा रहा है.

शिवसेना का दांव और गठबंधन का गणित

एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने संजय घाडी को मैदान में उतारा है. हालांकि, सत्ता के बंटवारे के मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार, मेयर का पद बीजेपी को मिलने की संभावना प्रबल है, जबकि शिवसेना (शिंदे गुट) को उपमहापौर (डिप्टी मेयर) और कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष पद दिए जा सकते हैं.

महायुति गठबंधन (बीजेपी + शिंदे सेना) के पास बीएमसी में स्पष्ट बहुमत है:

बीजेपी: 89 सीटें

शिंदे सेना: 29 सीटें

कुल संख्या: 118 (बहुमत का आंकड़ा 114 है)

11 फरवरी को होगा फैसला

बीएमसी मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद 11 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे मतदान होगा. यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि लगभग 25 वर्षों के बाद मुंबई महानगरपालिका पर ठाकरे परिवार का आधिकारिक नियंत्रण खत्म होने जा रहा है.

दूसरी ओर, विपक्षी दल शिवसेना (UBT) और कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रहे हैं ताकि वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें. हालांकि, आंकड़ों के लिहाज से रीतू तावड़े का मुंबई की अगली मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है.