Stocks To Buy or Sell Today, March 20, 2026: TCS, HDFC Bank और NTPC समेत इन 5 शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर; जानें आज बाजार में हलचल की मुख्य वजहें

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credits: Pixabay)

Stocks To Buy or Sell Today, March 20, 2026: भारतीय इक्विटी बाजारों (Indian Equity Markets) में शुक्रवार को स्टॉक-विशिष्ट (Stock Specific) एक्शन देखने को मिल सकता है. आज के कारोबारी सत्र में निवेशक कई बड़े कॉरपोरेट घटनाक्रमों, हिस्सेदारी की बिक्री, रेगुलेटरी अपडेट और रणनीतिक साझेदारियों पर प्रतिक्रिया देंगे. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों (US Federal Reserve’s Interest Rate Decision) पर आने वाले फैसले से पहले वैश्विक संकेत भले ही सतर्कता भरे हों, लेकिन घरेलू मोर्चे पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), HDFC बैंक और NTPC जैसे दिग्गज शेयरों में ताजा ट्रिगर्स के कारण निवेशकों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Stocks To Buy or Sell Today: सोमवार को Wipro, Adani Enterprises और Ashok Leyland समेत इन शेयरों में रह सकती है हलचल, निवेशकों की रहेगी खास नजर

1. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS): ब्लॉक डील का दबाव

टाटा संस द्वारा TCS में अपनी 0.65% हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद यह शेयर आज दबाव में रह सकता है. करीब 9,300 करोड़ रुपये की यह 'ब्लॉक डील' मूल समूह द्वारा पूंजी पुनरावलोकन की रणनीति का हिस्सा है. आमतौर पर इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की बिक्री से अल्पकालिक सत्रों में स्टॉक के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर पड़ता है.

2. HDFC बैंक: विलय के बाद के आंकड़ों पर नजर

देश का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता HDFC बैंक लगातार निवेशकों के रडार पर है. बाजार की नजर बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ (जमा वृद्धि), कासा (CASA) अनुपात के रुझान और लिक्विडिटी (तरलता) की स्थिति पर टिकी है. विलय के बाद बैंक के मार्जिन और ऋण वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए ये कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

3. NTPC: नए प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी

सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बिजली कंपनी NTPC आज चर्चा में है. कंपनी के बोर्ड ने एक नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट में निवेश को मंजूरी दे दी है. यह कदम NTPC की क्षमता विस्तार रणनीति को दर्शाता है. कंपनी एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक बिजली उत्पादन में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है.

4. टाटा एल्क्सी (Tata Elxsi): टेलीफ़ोनिका के साथ बड़ी डील

टाटा एल्क्सी के शेयरों में आज तेजी देखी जा सकती है. कंपनी ने 'टेलीफ़ोनिका' (Telefonica) के साथ क्लाउड-नेटिव नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने के लिए साझेदारी की है. 5G डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में यह डील टाटा एल्क्सी की स्थिति को और मजबूत करेगी.

5. जाइडस लाइफसाइंसेस (Zydus Lifesciences): US FDA की मंजूरी

फार्मा सेक्टर में आज जाइडस लाइफसाइंसेस का शेयर फोकस में रहेगा. कंपनी को 'ओवरएक्टिव ब्लैडर' के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक जेनेरिक दवा के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक US FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी से कंपनी के अमेरिकी जेनेरिक पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी और राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है.

बाजार का आउटलुक

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के उतार-चढ़ाव भरे प्रवाह और मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच भारतीय बाजार में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि शुक्रवार के सत्र में व्यापक इंडेक्स के बजाय इन चुनिंदा शेयरों में आने वाली खबरें ही बाजार की दिशा और ट्रेडिंग वॉल्यूम को तय करेंगी.