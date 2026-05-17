PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Stats And Preview: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 61st Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 61वां मुकाबला आज यानी 17 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (PBKS vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 मैच खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 4 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 17 मई को होगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार झेली है. वहीं, रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मुकाबले जीते हैं और 4 में हार का सामना किया है. अब दोनों टीमें धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (PBKS vs RCB Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 37 मैच खेले गए हैं. इनमें से 19 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते हैं, जबकि 18 मैच पंजाब किंग्स ने अपने नाम किए हैं. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किए थे. वहीं, एक मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली थी.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने पिछले 10 मैचों में 179.5 की स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर ने पिछले 10 मुकाबलों में 328 रन बनाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में 163.98 की स्ट्राइक रेट से 387 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पिछले 10 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 10 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (PBKS vs RCB Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 13500 रन पूरे करने के लिए 62 रन की जरूरत है.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज विराट कोहली को 900 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 7000 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

आईपीएल में पंजाब किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को 1500 रन पूरे करने के लिए 28 रन की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 150 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 200 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज टिम डेविड को 300 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है.

आईपीएल में पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को 220 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या को 2500 रन पूरे करने के लिए 34 रन की जरूरत है.

आईपीएल में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज शशांक सिंह को 100 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की दरकार है.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.