Stock Market Today, March 20, 2026: शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा उछला; पश्चिम एशिया संकट के बीच उतार-चढ़ाव जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Stock Market Today, March 20, 2026: भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) ने शुक्रवार को पिछले सत्र की भारी गिरावट से उबरते हुए शानदार वापसी की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) यानी बीएसई (BSE) का सेंसेक्स 952 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 50 ने भी 314 अंकों की छलांग लगाई है. बाजार में आई इस तेजी से निवेशकों को कुछ राहत मिली है, जो गुरुवार को निफ्टी में आई 775 अंकों की गिरावट के बाद से घबराए हुए थे। आज निफ्टी 23,110.15 पर और सेंसेक्स 74,559.38 के स्तर पर खुला. यह भी पढ़ें: Rupee vs Dollar: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 93 के पार, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा; जानें अर्थव्यवस्था पर इसका असर

आशा और आशंका के बीच झूलता बाजार

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार के अनुसार, बाजार पिछले चार दिनों से आशा और आशंका के बीच झूल रहा है. उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया (Middle East) में तनाव कम होने की उम्मीदों ने बाजार को ऊपर ले जाने का काम किया है. इजरायली प्रधानमंत्री के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर अब और हमले नहीं होंगे, जिससे वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है.

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी

तनाव कम होने की खबरों का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है. ब्रेंट क्रूड, जो कल 118 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, वह अब गिरकर 106.87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. तेल की कीमतों में यह गिरावट भारतीय बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है.

सेक्टोरल इंडेक्स और मिडकैप में खरीदारी

बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर मिडकैप 100 इंडेक्स 1.60% और स्मॉलकैप 100 में 1.19% की तेजी दर्ज की गई.

PSU बैंक: सबसे ज्यादा 93% की बढ़त के साथ नेतृत्व कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा 93% की बढ़त के साथ नेतृत्व कर रहे हैं. IT और ऑटो: आईटी सेक्टर में 82% और ऑटो में 1.34% की मजबूती देखी गई.

आईटी सेक्टर में 82% और ऑटो में 1.34% की मजबूती देखी गई. अन्य: एफएमसीजी, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

HDFC बैंक के शेयरों में गिरावट

बाजार में तेजी के बावजूद, निजी क्षेत्र के दिग्गज HDFC बैंक के शेयरों पर दबाव बना हुआ है. बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद शुरुआती कारोबार में इसका शेयर 0.85% गिरकर 791 रुपये पर आ गया. निवेशक बैंक के नेतृत्व में हुए इस बदलाव को लेकर फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं.

वैश्विक बाजारों का रुख

एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 3% से ज्यादा टूट गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ताइवान का वेटेड इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी बाजारों (डाओ जोंस और नैस्डैक) में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसका असर सुबह के एशियाई सत्र पर भी दिखाई दिया.

विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में बाजार में यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेशकों को गुणवत्तापूर्ण शेयरों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है.