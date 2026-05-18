VD Satheesan Oath Ceremony: आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन, खरगे, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता समारोह में होंगे शामिल

VD Satheesan

VD Satheesan Oath Ceremony: केरल की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. मुख्यमंत्री पद के लिए नामित कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन आज केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में गोपनीयता की शपथ लेंगे. इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई बड़े नेता केरल पहुंच रहे हैं. इस समारोह को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हैं.

दोपहर में होगा शपथ ग्रहण

मिली जानकारी के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर को आयोजित किया जाएगा. इस बड़े राजनीतिक कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी तिरुवनंतपुरम और समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यातायात के नियमों में भी बदलाव किया गया है. यह भी पढ़े: West Bengal Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में दिखी PM मोदी की अद्भुत तस्वीर, मंच पर जनता के सामने हुए दंडवत; देखें VIDEO

कई दिनों की बैठकों के बाद तय हुआ नाम

केरल में नई सरकार के गठन और कैबिनेट मंत्रियों के विभागों को लेकर पिछले कई दिनों से मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था. दिल्ली से लेकर केरल तक कांग्रेस आलाकमान और गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच लंबी चर्चा हुई. काफी विचार-विमर्श और सर्वसम्मति के बाद वी.डी. सतीशन के नाम पर अंतिम मुहर लगी और आज उनकी टीम औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने जा रही है.

चुनाव में गठबंधन को मिली हैं शानदार सीटें

इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन (UDF) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार किया है. राज्य की कुल 140 विधानसभा सीटों में से गठबंधन को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल हुई हैं. इसी प्रचंड बहुमत के आधार पर वी.डी. सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे. नई सरकार के सामने राज्य के विकास और युवाओं को रोजगार देने जैसी कई बड़ी चुनौतियां होंगी.