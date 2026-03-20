Viral Video: कैलिफोर्निया के रेस्टोरेंट में सर्विस रोबोट हुआ बेकाबू, 'डांस' करते हुए हवा में उड़ाए खाने के बर्तन; मच गई अफरा-तफरी

कैलिफ़ोर्निया के हाइडिलाओ हॉटपॉट रेस्टोरेंट में डांसिंग रोबोट में आई तकनीकी खराबी (Photo Credits: X/@mikekalilmfg)

न्यूयॉर्क: आधुनिक तकनीक और ऑटोमेशन के दौर में मशीनी खराबी कभी-कभी बड़े जोखिम पैदा कर सकती है. कैलिफोर्निया (California) के क्यूपर्टिनो (Cupertino) स्थित मशहूर 'हैडिलाओ हॉटपॉट' (HaiDiLao Hotpot) रेस्टोरेंट में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. यहां खाना परोसने के लिए तैनात एक सर्विस रोबोट (Service Robot) अचानक 'ग्लिच' (तकनीकी खराबी) का शिकार हो गया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें रोबोट (Robot) को अनियंत्रित होकर नाचते और डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों को हवा में उड़ाते देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: कनाडाई महिला को AI से हुआ प्यार, साल भर से रिलेशनशिप में होने का दावा; बताया कैसा है उसका 'वर्चुअल पार्टनर' (Watch Video)

डाइनिंग फ्लोर पर मची अफरा-तफरी

वायरल वीडियो के अनुसार, रोबोट अपना सामान्य काम कर रहा था कि तभी अचानक वह रुक-रुक कर झटके लेने लगा और तेजी से गोल-गोल घूमने लगा. इस दौरान वह पास की मेजों से टकरा गया, जिससे प्लेटें, चॉपस्टिक्स और खाना फर्श पर बिखर गए. स्थिति को बिगड़ता देख रेस्टोरेंट के तीन कर्मचारी रोबोट को काबू करने के लिए दौड़े. कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद मशीन को पकड़कर ग्राहकों से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन रोबोट कुछ देर तक लगातार अनियंत्रित हरकतें करता रहा.

कोई घायल नहीं, लेकिन सुरक्षा पर उठे सवाल

गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी ग्राहक या कर्मचारी को चोट नहीं आई है, हालांकि पास बैठे लोग इस अचानक हुए 'रोबोटिक डांस' से काफी सहम गए थे. हैडिलाओ एक वैश्विक हॉटपॉट चेन है जो अपनी सर्विस में रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए जानी जाती है. ये रोबोट भोजन की डिलीवरी और टेबल सर्विस में कर्मचारियों की मदद के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके.

वायरल वीडियो में हॉटपॉट चेन में रोबोट की खराबी दिखी, स्टाफ उसे रोकने के लिए जूझते नजर आए

A robot couldn't stop dancing at a HaiDiLao Hotpot restaurant in Cupertino, California, sending food and chopsticks flying despite the best efforts of three staff members. pic.twitter.com/0CNWQ4LMNB — The Washington Post (@washingtonpost) March 19, 2026

it's been put on a pip after this https://t.co/E7e1junNW0 pic.twitter.com/gK0N9VducJ — Mike Kalil (@mikekalilmfg) March 17, 2026

रोबोटिक्स और वास्तविक दुनिया की चुनौतियां

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं रोबोटिक्स को सार्वजनिक स्थानों पर एकीकृत करने की चुनौतियों को दर्शाती हैं. हालांकि ये मशीनें आमतौर पर पूरी तरह सुरक्षित होती हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाले और गतिशील वातावरण (Dynamic Environment) में तकनीकी खराबी की संभावना बनी रहती है. क्यूपर्टिनो की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि मशीनों के पूरी तरह ऑटोमैटिक होने के बावजूद, किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तत्काल मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) कितना अनिवार्य है.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ इसे मजाकिया बता रहे हैं, तो कुछ भविष्य में रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स की बढ़ती भूमिका और उनकी सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं.