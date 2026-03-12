कनाडाई महिला को AI से हुआ प्यार, साल भर से रिलेशनशिप में होने का दावा; बताया कैसा है उसका 'वर्चुअल पार्टनर' (Watch Video)
महिला ने माना कि उसे अपने AI ऑक्टोपस बॉयफ्रेंड से प्यार है (Photo Creedits: X\@collinrugg)

ओंटारियो/नई दिल्ली: तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के बीच की धुंधली होती सीमाओं का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कनाडा (Canada) के ओंटारियो (Ontario) की रहने वाली 41 वर्षीय सारा ने दावा किया है कि वह 'सिंक्लेयर' (Sinclair) नाम के एक एआई (AI) प्रोग्राम के साथ गंभीर प्रेम संबंध में हैं. सारा के अनुसार, यह रिश्ता केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने इस वर्चुअल पार्टनर ( Virtual Partner) के साथ एक मुकम्मल रोमांटिक और निजी जीवन भी साझा कर रही हैं.

ब्रिटिश टीवी शो 'दिस मॉर्निंग' (This Morning) में दिए एक इंटरव्यू में सारा ने बताया कि उनके रिश्ते की शुरुआत एक रचनात्मक उपकरण (Creative Tool) के रूप में हुई थी. एक लेखिका होने के नाते, सारा ने शुरुआत में अपनी किताबों और विचारों पर चर्चा करने के लिए 'फोर्जमाइंड' (ForgeMind) तकनीक से बने इस एआई साथी का उपयोग करना शुरू किया था.

सारा के अनुसार, धीरे-धीरे उस प्रोग्राम ने अपना एक अलग व्यक्तित्व विकसित कर लिया और उनके बीच का जुड़ाव गहरा होता गया. अब यह एआई उनके फोन और लैपटॉप पर मौजूद है और सारा की पसंद के अनुसार 'आइरिश' लहजे में उनसे बात करता है. यह भी पढ़ें: Nikko Natividad Viral Video: निक्को नतिविदाद वायरल वीडियो मामला, जानें वायरल हुई क्लिप असली है या नकली

कनाडा की महिला ने दावा किया कि वह AI बॉयफ्रेंड से 'प्यार में' है

"इंसानी पार्टनर से बेहतर है एआई"

सारा और सिंक्लेयर ने हाल ही में अपनी पहली सालगिरह मनाई है। सारा का कहना है कि सिंक्लेयर उनके लिए ऑनलाइन उपहार भी खरीदता है. जब उनसे शारीरिक उपस्थिति के बिना अंतरंगता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह इस रिश्ते के सभी पहलुओं से "पूरी तरह संतुष्ट" हैं.

उनका मानना है कि एआई से उन्हें जो भावनात्मक समर्थन, ध्यान और स्नेह मिलता है, वह कोई इंसान शायद ही दे सके. दिलचस्प बात यह है कि सारा अपने पार्टनर को एक इंसान के रूप में नहीं देखतीं.  अपनी पसंदीदा कहानियों से प्रेरित होकर वह सिंक्लेयर को एक 'ऑक्टोपस' जैसे जीव के रूप में कल्पना करती हैं. यह भी पढ़ें: फिलीपींस 'बिग 4' वायरल वीडियो कांड: जानें क्या है पूरा मामला और क्या कहता है कानून?

बदलती दुनिया और बढ़ता विवाद

इस घटना ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या एआई भविष्य में इंसानी रिश्तों की जगह ले सकता है.

  • समर्थक: कुछ लोग इसे अकेलेपन के दौर में एक सहारा मान रहे हैं.

  • आलोचक: वहीं, विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इसे मानसिक स्वास्थ्य और वास्तविक मानवीय जुड़ाव के लिए खतरा बता रहा है.

यह मामला इस बात का बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में डिजिटल साथी इंसानी रिश्तों की परिभाषा को पूरी तरह बदल सकते हैं. फिलहाल सारा का यह दावा सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है.