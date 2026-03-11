Mancherial Horror: तेलंगाना के मंचिरियाल में दर्दनाक हादसा, लोहे का स्टैंड 11 केवी लाइन से टकराया, करंट लगने से दो मजदूरों की मौत

मंचेरियल में दो दिहाड़ी मजदूरों की करंट लगने से मौत (Photo Credits: X\@deadlykalesh)

मंचिरियाल: तेलंगाना (Telangana) के मंचिरियाल जिले (Mancherial District) से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सोमवार को करंट लगने से दो दिहाड़ी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. यह दुर्घटना दांडेपल्ली मंडल (Dandepalli mandal) के मेदारीपेट गांव (Medaripet Village) स्थित एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर हुई. पुलिस के अनुसार, मजदूर एक भारी लोहे के स्टैंड को स्थानांतरित कर रहे थे, तभी वह स्टैंड ऊपर से गुजर रही 11 केवी (11,000 वोल्ट) की हाई-वोल्टेज बिजली लाइन (High-Voltage Power Line) से टकरा गया. यह भी पढ़ें: शर्मनाक: सड़क किनारे पेशाब करने के बाद बिना हाथ धोए खाना परोसने लगा वेंडर, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा (Watch Video)

हादसे में दो की मौत, एक बाल-बाल बचा

मृतकों की पहचान मेदारीपेट गांव के सल्ला लक्ष्मीनारायण (उर्फ एडन्ना) और वेलगनूर गांव के चंदनागरी नागराजू के रूप में हुई है. चश्मदीदों के मुताबिक, करंट इतना जोरदार था कि दोनों मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां मौजूद तीसरा व्यक्ति बाल-बाल बच गया.

काम के दौरान बरती गई लापरवाही

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि एक सीमेंट व्यापारी ने पास के घर में चल रहे निर्माण कार्य के लिए इन मजदूरों को लोहे का स्टैंड हटाने के काम पर रखा था. स्टैंड की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह पेट्रोल पंप परिसर के ऊपर से गुजर रही लाइव पावर लाइन की चपेट में आ गया. इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.

मंचेरियल में लोहे का स्टैंड 11 kV लाइन से टकराया, दो मज़दूरों की करंट लगने से मौत (परेशान करने वाले दृश्य)

Distrubing visual ⚠️ Every day Indian infrastructure discovers a new way to kill you. Final Destination is real here, guyspic.twitter.com/WhowBjPttR — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) March 11, 2026

पुलिस कार्रवाई और जांच

सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए लक्सेटीपेट के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है कि क्या इस कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे या नहीं.

कार्यस्थल सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर निर्माण स्थलों और हाई-वोल्टेज लाइनों के पास काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग अक्सर ऊंचे ढांचों को बिजली लाइनों के पास ले जाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी देते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं निरंतर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन को दर्शाती हैं.