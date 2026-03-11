क्रिस गेल ने BETVIBE के साथ की साझेदारी, प्लेटफॉर्म पर लाएंगे ‘बॉस’ एनर्जी

क्रिस गेल (Photo Credits: File Image)

वैश्विक खेल आइकन क्रिस गेल (Chris Gayle) आधिकारिक तौर पर BETVIBE के नए पार्टनर बन गए हैं. इस सहयोग के साथ क्रिकेट, मनोरंजन और वैश्विक फैन संस्कृति को जोड़ने वाली एक रोमांचक साझेदारी की शुरुआत हुई है.

विश्व क्रिकेट के सबसे पहचानने योग्य खिलाड़ियों में से एक क्रिस गेल केवल अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दमदार शख्सियत के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने आधुनिक क्रिकेट मनोरंजन को नई पहचान दी है. वेस्ट इंडीज के इस दिग्गज खिलाड़ी को दुनिया भर में “Universe Boss” के नाम से जाना जाता है. अब वह अपने खास अंदाज़, आत्मविश्वास और करिश्मे के साथ इस iGaming ब्रांड से जुड़ गए हैं.

BETVIBE ने क्रिस गेल को पार्टनर के रूप में क्यों चुना?

BETVIBE ने क्रिस गेल को इसलिए चुना क्योंकि उनका क्रिकेट करियर उसी ऊर्जावान और प्रभावशाली अंदाज़ का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस प्लेटफॉर्म के स्पोर्ट्स एंगेजमेंट के दृष्टिकोण को दर्शाता है. इंडियन प्रीमियर लीग, वैश्विक टी-20 लीग्स और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेल के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में एक विशाल फैन फॉलोइंग दिलाई है, जो BETVIBE के क्रिकेट-प्रेमी दर्शकों से पूरी तरह मेल खाती है.

क्रिस गेल की खेलने की शैली, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और क्रिकेट प्रशंसकों के साथ उनका मजबूत जुड़ाव BETVIBE के लाइव स्पोर्ट्स के रोमांच, निर्णायक पलों और फैन-फर्स्ट एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है.

इस साझेदारी से फैंस को क्या मिलेगा?

इस साझेदारी के तहत फैंस के लिए कई विशेष कैंपेन, एक्सक्लूसिव प्रमोशन और इंटरैक्टिव अनुभव पेश किए जाएंगे, जो “Universe Boss” की ऊर्जा को सीधे BETVIBE के खिलाड़ियों तक पहुंचाएंगे। इस सहयोग के माध्यम से फैंस को क्रिकेट संस्कृति से जुड़ने और बड़े खेल आयोजनों के रोमांच का जश्न मनाने के नए अवसर मिलेंगे.

इस अभियान के तहत डिजिटल एक्टिवेशन, थीम आधारित टूर्नामेंट, गिवअवे और विशेष प्रमोशन शामिल होंगे. इसके अलावा, गेल की व्यक्तित्व शैली और क्रिकेट के हाई-एनर्जी माहौल के इर्द-गिर्द बड़े स्तर पर ब्रांड कैंपेन और फैन-केंद्रित पहलें भी शुरू की जाएंगी.

इस साझेदारी पर क्रिस गेल और BETVIBE ने क्या कहा?

BETVIBE के साथ जुड़ने को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए क्रिस गेल ने कहा:

“Universe Boss का मतलब है बड़ी भीड़, बड़ी ऊर्जा और बड़े पल. जब मैंने BETVIBE और उनके विज़न के बारे में सुना, तो मुझे तुरंत लगा कि यह एकदम सही साझेदारी है. मैं क्रिकेट फैंस के लिए कुछ खास लेकर आने को लेकर बेहद उत्साहित हूं.”

गेल ने यह भी संकेत दिया कि इस साझेदारी के तहत फैंस को काफी मज़ेदार और आकर्षक कंटेंट देखने को मिलेगा.

उन्होंने आगे कहा,

“BETVIBE के साथ वही बड़े पल, हाई एनर्जी और फैन एंटरटेनमेंट की भावना जारी रहेगी, और फैंस को सिर्फ ‘प्योर वाइब्स’ का अनुभव मिलेगा.”

BETVIBE के एक अधिकारी ने भी गेल का ब्रांड परिवार में स्वागत करते हुए कहा:

“क्रिस गेल आत्मविश्वास, उत्साह और मनोरंजन का प्रतीक हैं. उनकी वैश्विक लोकप्रियता और फैंस के साथ गहरा जुड़ाव उन्हें BETVIBE के लिए एक आदर्श चेहरा बनाता है, जिससे हम दुनिया भर के खेल प्रशंसकों के साथ और मजबूत संबंध बना सकते हैं.”

यह साझेदारी BETVIBE के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है, क्योंकि कंपनी क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक के साथ मिलकर अपनी वैश्विक ब्रांड उपस्थिति को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.