Pakistan Champions vs West Indies Champions, WCL 2025 11th Match Live Toss And Scorecard Update: लीड्स में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद हफ़ीज़ ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

Pakistan Champions vs West Indies Champions, World Championship of Legends 2025 11th Match Live Toss And Scorecard Update: पाकिस्तान चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) T20 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 26 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, जब उन्होंने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में पांच रन से जीत दर्ज की. भारत चैंपियंस के खिलाफ उनका बहुप्रतीक्षित मुकाबला आखिरी समय में कुछ भारतीय खिलाड़ियों के पीछे हटने के कारण रद्द हो गया, जिससे फैन्स को निराशा हाथ लगी. हालांकि, पाकिस्तान ने इसके बाद दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस को 31 रनों से हराकर अपनी लय और आत्मविश्वास को बनाए रखा है. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद हफ़ीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: India Champions vs Australia Champions, WCL 2025 10th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से रौंदा, कैलम फर्ग्यूसन ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें मैच का पूरा स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पाकिस्तान चैंपियंस: कामरान अकमल (विकेटकीपर), शरजील खान, मोहम्मद हफीज (कप्तान), शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, आमिर यामीन, सोहेल खान, सोहेल तनवीर, वहाब रियाज, सोहैब मकसूद.

वेस्टइंडीज चैंपियंस: ड्वेन स्मिथ, क्रिस गेल (कप्तान), लेंडल सिमंस, चैडविक वाल्टन (विकेटकीपर), किरोन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, एशले नर्स, शेल्डन कॉटरेल, शैनन गेब्रियल, सुलेमान बेन, डेव मोहम्मद.

पाकिस्तान चैंपियंस बनाम वेस्टइंडीज चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

लीड्स के हेडिंग्ले में तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहती है. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल रहेगी. इंग्लैंड में तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है लेकिन दूसरी पारी में यहां स्पिनर्स का भी महत्वपूर्ण रोल होगा. अगर बादल छाए रहेंगे तो ये गेंदबाजों के पक्ष में होगा और बल्लेबाजों के लिए और मुश्किल हो जाएगी. पहली पारी में यहां एवरेज स्कोर 168 का है. इस मैदान पर दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 172 का है.

नोट: पाकिस्तान चैंपियंस बनाम वेस्ट इंडीज चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.