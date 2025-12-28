Kieron Pollard Milestone: एमएस धोनी, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, दुनिया में यह कारनामा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Kieron Pollard (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kieron Pollard Milestone: टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने ILT20 2025-26 के लीग स्टेज मुकाबले में दुबई कैपिटल्स (Dubai Capitals) के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेले गए इस मुकाबले में एमआई एमिरेट्स (MI Emirates) के कप्तान पोलार्ड ने नाबाद 44 रन की तेज़ पारी खेलकर अपनी टीम को आठ विकेट से शानदार जीत दिलाई और प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली. कीरोन पोलार्ड ने 31 गेंदों में खेली गई इस पारी में एक चौका और पांच छक्के जड़े. खास तौर पर 15वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर था. इस ओवर में पोलार्ड ने वकार सलामखेल (Waqar Salamkheil) की गेंदों पर चार छक्के, एक चौका और एक दो रन सहित कुल 30 रन ठोक दिए और एमआई एमिरेट्स को जीत की दहलीज़ तक पहुंचा दिया.

कीरोन पोलार्ड के नाम टी20 क्रिकेट में कुल 980 छक्के दर्ज हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट में दूसरे स्थान पर रखता है. उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल (Chris Gayle) हैं, जिन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं. 38 वर्षीय पोलार्ड पहले ही टी20 इतिहास के सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं और अब एमआई एमिरेट्स को एक और ट्रॉफी दिलाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं.

कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास

इस मुकाबले के साथ ही कीरोन पोलार्ड टी20 क्रिकेट में कप्तान के रूप में 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ एमएस धोनी (MS Dhoni), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) और विराट कोहली (Virat Kohli) जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

टी20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के

क्रम खिलाड़ी छक्के मैच 1 कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) 304 209 2 फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) 286 210 3 एमएस धोनी (MS Dhoni) 281 331 4 रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 273 225 5 विराट कोहली (Virat Kohli) 227 193

दिलचस्प बात यह है कि एमएस धोनी कप्तान के तौर पर 100, 150, 200 और 250 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी थे. लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के फिट होकर चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की कप्तानी संभालने के बाद धोनी के लिए 300 छक्कों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन नजर आता है. वहीं रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की कप्तानी नहीं करते, जिससे उनके लिए भी यह रिकॉर्ड दूर हो गया है. हालांकि फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) SA20 में जॉबर्ग सुपर किंग्स (Joburg Super Kings) की कप्तानी कर रहे हैं और इस आंकड़े के करीब पहुंच सकते हैं.