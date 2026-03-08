India Beat New Zealand In T20 World Cup Final 2026: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार तीसरी बार जीता आईसीसी का खिताब, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Match Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज यानी 8 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को 96 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने नया इतिहास रच दिया हैं. लगातार दूसरी बार टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया हैं. टीम इंडिया तीसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन गई हैं. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे थे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) के हाथों में था. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Scorecard: टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार जीती ट्रॉफी; यहां देखें IND बनाम NZ मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 255 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 89 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान संजू सैमसन ने महज 46 गेंदों पर पांच चौके और छह छक्के लगाए.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की ओर से जेम्स नीशम ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. न्यूजीलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 256 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में महज 159 रन बनाकर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने सबसे ज्यादा 52 रनों की धुआंधार पारी खेली. टीम इंडिया ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाए.

टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी वजह

संजू सैमसन के तूफान में उड़े इंग्लैंड के गेंदबाज

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 43 गेंदों पर 98 रन बोर्ड पर जड़ दिए. टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी की. संजू सैमसन ने लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को संकेत दे दिया था. इस मुकाबले में संजू सैमसन ने महज 46 गेंदों पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए. इस दौरान संजू सैमसन के बल्ले से पांच चौके और छह छक्के निकलें.

बल्लेबाजों ने मचाया तांडव

दुबई में टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर महज 95 गेंदों पर 195 रन जड़ दिए. संजू सैमसन ने महज 46 गेंदों पर पांच चौके और छह छक्कों की मदद से धमाकेदार 89 रनों की पारी खेली. इसके बाद टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने 54 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा 52 रन, तिलक वर्मा 21 रन और हार्दिक पांड्या ने 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

बल्लेबाजों के गेंदबाजों ने मचाया तांडव

बता दें कि टीम इंडिया को अक्षर पटेल ने अपने पहले ही ओवर में ही विकेट दिला दिया था. इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने न्यूज़ीलैण्ड के स्टार आलराउंडर रचिन रवींद्र को पवेलियन का रास्ता दिखाया. टीम इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जसप्रीत बुमराह के अलावा अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाए.

