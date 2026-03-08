भारत ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर जीता टी20 वर्ल्ड कप 2026, संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

संजू सैमसन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह से दबाव में ला दिया.

भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन रहे, जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

संजू सैमसन का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 80.25 और स्ट्राइक रेट 199.37 का रहा, जो उनके विस्फोटक फॉर्म को दर्शाता है.

उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 27 चौके और 24 छक्के लगाए और कई मैचों में भारत को तेज शुरुआत दिलाई. फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने अहम पारी खेलकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

गेंदबाजों ने भी निभाई जीत में बड़ी भूमिका

भारतीय गेंदबाजों ने भी फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई और लक्ष्य से काफी दूर रह गई.

इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 क्रिकेट में अपनी ताकत एक बार फिर साबित कर दी. वहीं संजू सैमसन का यह प्रदर्शन उनके करियर के सबसे यादगार टूर्नामेंटों में से एक बन गया.