Telangana Dog Attack Video: तेलंगाना में दिल दहला देने वाली घटना, घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे पर आवारा 12 कुत्तों ने किया हमला, मासूम की हालत गंभीर

(Photo Credits Twitter)

Telangana Dog Attack Video: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से एक बेहद दर्दनाक और डराने वाली घटना सामने आई है. यहां के हटनूर मंडल के दौलताबाद गांव में बुधवार को करीब 12 से अधिक आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 3 साल के मासूम बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत और प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है.

खेल रहे बच्चे पर अचानक टूटा कुत्तों का झुंड

पीड़ित बच्चे की पहचान मोहम्मद फरीद के बेटे अबूबकर के रूप में हुई है. घटना के वक्त अबूबकर अपने घर के पास सड़क पर खेल रहा था. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क पर अकेला चल रहा था, तभी एक इमारत की छाया में बैठे कुत्तों का झुंड अचानक उसकी ओर लपका. महज कुछ ही सेकंड में 12 से ज्यादा कुत्तों ने बच्चे को घेर लिया और उसे बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया. यह भी पढ़े: Kanpur Stray Dog Attacks: कानपुर में आवारा कुत्तों पर प्रशासन का सख्त कदम, लोगों को शिकार बनाने वाले 4-5 कुत्तें ABC सेंटर में हमेशा के लिए कैद

आवारा कुत्तों मासूम पर किया हमला

A shocking incident of a stray dog attack was reported from #Daultabad in #Hatnoor Mandal, #SangareddyDistrict. A young boy who was playing on the road was suddenly surrounded and attacked by a group of #StrayDogs. The dogs reportedly bit the child multiple times, causing… pic.twitter.com/XVC1yVTKRx — BNN Channel (@Bavazir_network) January 8, 2026

स्थानीय महिला की बहादुरी ने बचाई जान

जब कुत्ते मासूम को लहूलुहान कर रहे थे, तभी उसकी चीखें सुनकर पास की एक महिला दौड़कर मौके पर पहुंची। महिला ने बहादुरी दिखाते हुए कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी बाहर आ गए और कुत्तों को दूर खदेड़ा.

गंभीर रूप से घायल अबूबकर को तुरंत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे को शरीर पर कई जगह गहरे घाव आए हैं। उसकी हालत फिलहाल गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है.

प्रशासन की सुस्ती पर भड़के ग्रामीण

इस घटना का वीडियो 'X' (पूर्व में ट्विटर) और अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद गांव में तनाव का माहौल है.निवासियों का आरोप है कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इसे नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. ग्रामीणों ने मांग की है कि बच्चों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए कुत्तों की नसबंदी और उनके प्रबंधन के सख्त नियम लागू किए जाएं.

आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक

तेलंगाना में यह पहली बार नहीं है जब किसी मासूम को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया हो. इससे पहले हैदराबाद में भी एक 3 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया था, जिसके चेहरे पर 18 टांके लगाने पड़े थे। जानकारों का कहना है कि शहरी विस्तार और कचरा प्रबंधन की कमी के कारण आवासीय क्षेत्रों में आवारा जानवरों का व्यवहार आक्रामक होता जा रहा है. फिलहाल, हटनूर मंडल के अधिकारियों ने इस विशिष्ट घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे लोगों में असंतोष और बढ़ गया है.