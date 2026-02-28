Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Toss Winner Prediction: पललेकेले में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 50th Match Toss Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-2 का अहम मुकाबला है, जहां पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका टीम की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Preview: आज पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में अब तक जीत दर्ज नहीं कर सकी है और केवल एक अंक के साथ मुश्किल स्थिति में है. बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में लगातार रन बना रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी टीम के प्रमुख हथियार हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम सुपर-8 से बाहर हो चुकी है, लेकिन पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और महीश तीक्ष्णा जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में मजबूत चुनौती पेश कर सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि श्रीलंका को 12 मैचों में जीत मिली है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच रिकॉर्ड 2-2 से बराबरी पर है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां 150 से अधिक का स्कोर सामान्य माना जाता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान हो सकती है. रात के मैच में ओस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (PAK vs SL Toss Winner Prediction)

मौजूदा परिस्थितियों और टीम संयोजन को देखते हुए टॉस किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. हालांकि पाकिस्तान की टीम के पास अनुभव और दबाव वाले मुकाबलों में बेहतर रिकॉर्ड है, ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान की टीम टॉस जीत सकती है. यह भविष्यवाणी केवल संभावित परिस्थितियों और हालिया ट्रेंड के आधार पर की गई है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 50th Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान खान.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कमिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्ष्णा, मथीशा पथिराना, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.