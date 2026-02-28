Pakistan vs Sri Lanka T20 Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 50th Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अलग-अलग मायने रखता है. पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद सम्मानजनक जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका टीम की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा अहम मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में अब तक जीत दर्ज नहीं कर सकी है और उसके पास केवल एक अंक है. बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं और टीम के टॉप रन स्कोरर हैं, जबकि गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम को सुपर-8 में लगातार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन पथुम निसांका और महीश तीक्ष्णा जैसे खिलाड़ी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने 17 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका की टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है.

पाकिस्तान की जीत: 17

श्रीलंका की जीत: 12

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बेहतर रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20 World Cup Head To Head Record)

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं.

पाकिस्तान की जीत: 2

श्रीलंका की जीत: 2

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का रिकॉर्ड बराबरी का रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (Pakistan vs Sri Lanka T20 World Cup Results)

पहला मुकाबला: पाकिस्तान ने जीत दर्ज की

दूसरा मुकाबला: श्रीलंका ने जीत दर्ज की

तीसरा मुकाबला: पाकिस्तान ने जीत दर्ज की

चौथा मुकाबला: श्रीलंका ने जीत दर्ज की

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in PAK vs SL T20 Matches)

पाकिस्तान के लिए:

साहिबजादा फरहान – टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज और मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में

शाहीन अफरीदी – नई गेंद से विकेट लेने वाले प्रमुख तेज गेंदबाज

बाबर आजम – अनुभवी बल्लेबाज, जो मैच का रुख बदल सकते हैं

श्रीलंका के लिए:

पथुम निसांका – टीम के प्रमुख रन स्कोरर और मजबूत ओपनर

महीश तीक्ष्णा – विकेट लेने वाले प्रमुख स्पिनर

कुसल मेंडिस – आक्रामक बल्लेबाज और मैच विनर खिलाड़ी

मिनी बैटल जो तय कर सकते हैं मैच का रुख

शाहीन अफरीदी बनाम पथुम निसांका

साहिबजादा फरहान बनाम महीश तीक्ष्णा

बाबर आजम बनाम मथीशा पथिराना

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर मैच का नतीजा तय कर सकती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 29 में से 17 टी20 मुकाबले जीते हैं. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में साहिबजादा फरहान और पथुम निसांका अपनी-अपनी टीमों के लिए शानदार फॉर्म में हैं.

कौन है ज्यादा मजबूत?

आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. हालांकि श्रीलंका की टीम के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.