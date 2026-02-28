Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Prediction: अहम मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखना चाहेगा पाकिस्तान, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 50th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि टीम को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका की कमान दासुन शनाका के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Weather Update: पललेकेले में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

पाकिस्तान की टीम सुपर-8 चरण में अब तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है. इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच रद्द होने के कारण टीम के पास सिर्फ एक अंक है. ऐसे में पाकिस्तान को इस मुकाबले में बड़ी जीत की जरूरत होगी. बल्लेबाजी में साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में 283 रन बना चुके हैं, जबकि शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी ओर श्रीलंका की टीम सुपर-8 से पहले ही बाहर हो चुकी है. हालांकि टीम अपने अभियान का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. बल्लेबाजी में पथुम निसांका ने इस टूर्नामेंट में 208 रन बनाए हैं, जबकि महीश तीक्ष्णा गेंदबाजी में लगातार विकेट लेकर टीम को मजबूती दे रहे हैं. ऐसे में श्रीलंका पाकिस्तान के लिए आसान चुनौती नहीं होगी.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान ने 17 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 2-2 से बराबरी पर है.

ये टीम मार सकती है बाजी (PAK vs SL Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, मजबूत गेंदबाजी आक्रमण और सेमीफाइनल में पहुंचने की मजबूरी को देखते हुए पाकिस्तान की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. पललेकेले की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर बाबर आजम, साहिबजादा फरहान और फखर जमान अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह नई गेंद से विकेट निकाल सकते हैं. हालांकि श्रीलंका के पास पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और महीश तीक्ष्णा जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 60%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 50th Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्ष्णा, मथीशा पथिराना, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.