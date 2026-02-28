Betul News: एमपी के बैतूल जिला जेल में बंद महिला कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, कांच की चूड़ियां पीसकर खाने से तबियत बिगड़ी

Credit-(Pixabay)

Betul News: मध्य प्रदेश की बैतूल जिला जेल में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बंद एक महिला विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर अपनी कांच की चूड़ियां पीसकर खा लीं. आत्महत्या के इस प्रयास के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया है.

शनिवार सुबह हुई घटना

जेल प्रशासन के मुताबिक, यह घटना शनिवार 28 फरवरी की सुबह करीब 11:30 बजे की है. बैरक में मौजूद महिला कैदी ने अपने हाथों में पहनी कांच की चूड़ियों को बारीक पीसकर निगल लिया. कुछ ही देर बाद उसे लगातार उल्टियां होने लगीं. जब उल्टियों के साथ खून आने लगा, तो जेल स्टाफ को मामले की भनक लगी. आनन-फानन में उसे सुरक्षा घेरे के बीच जिला अस्पताल पहुंचाया गया. यह भी पढ़े: Bumble डेट से जेल तक: कर्नाटक हाई कोर्ट ने BNS की धारा 69 के बढ़ते दुरुपयोग पर जताई चिंता; आरोपी शख्स को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

हालत नाजुक, भोपाल हमीदिया अस्पताल रेफर

जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने महिला की शुरुआती जांच की और आंतरिक चोटों की आशंका जताई. कांच के टुकड़ों की वजह से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रक्तस्राव (Bleeding) होने की शिकायत थी. स्थिति की गंभीरता और जरूरी संसाधनों की कमी को देखते हुए, डॉक्टरों ने उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है. वर्तमान में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पति की हत्या का है आरोप

जानकारी के अनुसार, आत्महत्या की कोशिश करने वाली यह महिला अपने पति की हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है. उस पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इस केस की सुनवाई वर्तमान में कोर्ट में चल रही है. जेल सूत्रों का अनुमान है कि अदालती कार्यवाही और भविष्य के डर से उपजे तनाव के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा.

जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जेल के भीतर महिला के पास चूड़ियां होना और उसे पीसकर खाने तक की गतिविधि का पता न चलना सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है. पुलिस अब जेल प्रशासन और बैरक में मौजूद अन्य महिला कैदियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.